'Мы не можем забывать о таких временах': Зеленский с раввинами и дипломатами почтил жертв Бабьего Яра. Видео

Президент Владимир Зеленский 29 сентября, в 83-ю годовщину трагедии Бабьего Яра почтил память жертв массовых нацистских расстрелов во время оккупации Киева в 1941-1943 годах.

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Видео церемонии чествования Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. "Вечная память всем жертвам Бабьего Яра. Никогда такие трагедии не должны вернуться снова", – написал он.

Соответствующие мероприятия прошли на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", сообщили в Офисе президента.

Память расстрелянных евреев и других жертв нацистов вместе с Зеленским почтили руководитель ОП Андрей Ермак, министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, раввины и послы.

Представители иудейских религиозных организаций прочли поминальную молитву.

Зеленский поблагодарил всех присутствующих, присутствовавших на памятном мероприятии.

"Мы не можем забывать о таких страшных временах - фашизме, нацизме. Об этом должны напоминать всем. Вспоминать не только в Украине, но и напоминать всем, кто за границами нашего государства, что такие страшные времена не могут вернуться снова", - сказал президент .

Он также отметил значительный вклад стран-союзников и еврейского народа в победу над нацизмом.

За время оккупации нацисты убили около 100 тысяч человек в Бабьем Яру – почти все еврейское население Киева, напомнили в ОП.

Только на протяжении 29-30 сентября 1941 года они расстреляли более 30 тыс. человек: детей, женщин, пожилых людей. Путь, по которому местных жителей гнали в Бабий Яр, назвали "Дорогой смерти".

Как сообщал OBOZ.UA, в 83-ю годовщину трагедии Бабьего Яра Зеленский заявил, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир предпочитает не замечать зла, молчать и быть равнодушным вместо того, чтобы дать ему достойный отпор.

О воспоминаниях тех, кто чудом выжил в те жуткие дни, читайте в материале OBOZ.UA. Всего за два дня жертвами нацистов стали 34 тысячи евреев всех возрастов и пола. Общее количество убитых в Бабьем Яру достигает 150 тысяч человек.