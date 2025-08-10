'Мы не торгуем кровью и могилами наших людей': в NYT указали на проблемы с мирным планом Трампа для Украины

Мирный план президента США Дональда Трампа, который предусматривает передачу России части украинских территорий, вызвал резкую волну критики. В Украине сравнили такую идею с торговлей человеческими жизнями и могилами.

При этом так называемый "обмен" территориями не гарантирует, что в будущем РФ не возобновит войну. Об этом пишет The New York Times.

Территориями и жизнями не торгуют

В материале NYT говорится, что отказ от Луганской и Донецкой области создаст для Украины множество проблем. Это означало бы отказ от региона, богатого городами и промышленными центрами, который Россия могла бы использовать в качестве плацдарма для возобновления войны.

Кроме того, это означает, что Украине придется отказаться от своей главной укрепленной линии обороны, протянувшейся между Славянском и Константиновкой, которая до сих пор выдерживала российские атаки. Украинские военнослужащие также крайне негативно восприняли такой "мирный план". Защитники не верят, что обмен территориями приведет к устойчивому миру.

"Обмен территориями – это не мир, а передышка для противника перед новым наступлением. Мы не торгуем кровью и могилами наших людей. Каждый метр Украины был завоеван, и мои братья по оружию заплатили за это своими жизнями", – сообщил офицер 72-й украинской бригады с позывным "Барбаросса".

В случае такого исхода Украине придется столкнуться с проблемой эвакуации около 200 тысяч мирных жителей, которые проживают на подконтрольной Украине территории в Донецкой области. В то же время те, кто останутся, рискуют подвергнуться насилию со стороны российских оккупационных сил.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу, 15 августа. Она должна состояться на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать: мир должен быть достойный и справедливый.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне саммита США – Россия представители европейских стран опубликовали совместное заявление. Политики отметили, что поддерживают усилия американского президента Дональда Трампа по прекращению агрессивной войны РФ и достижению справедливого, прочного мира и безопасности в Украине.

