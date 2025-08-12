'Мы не выйдем с Донбасса': Зеленский – о требованиях России и предложении Трампа по обмену территориями

Украина не будет отдавать россиянам Донбасс, ведь любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности. Иначе Луганская и Донецкая области станут для агрессора плацдармом для будущего нового наступления, новой войны, как Крым стал плацдармом для наступления врага на юг нашего государства в 2022-м.

О требованиях Москвы относительно наших территорий президент Украины Владимир Зеленский высказался 12 августа во время встречи с журналистами. Он раскрыл детали о наших переговорах с Соединенными Штатами и Европой, а также о встрече спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с диктатором Владимиром Путиным 6-го числа.

"Был сигнал, что есть вопрос территории"

Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом и некоторыми лидерами Европы "был сигнал от господина Уиткоффа" (он также участвовал в звонке), что РФ якобы готова к окончанию войны – по крайней мере, к первому шагу, к прекращению огня.

Такую возможность россияне признали впервые. "И все во время звонка были на позитиве от этого, что есть какой-то shift (изменение. – Ред.)" – отметил президент Украины.

Также "был сигнал, что есть вопрос территории". Тогда Зеленский отметил, что не готов об этом говорить – поскольку это исключительно вопрос нашей Конституции.

"И если честно, при всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров. Американская сторона сказала, что мы предусматриваем формат встреч. Я сказал, что мы всегда поддерживаем встречи, мы готовы к дипломатии", – пересказал содержание разговора глава государства.

В Вашингтоне уточнили, что будущие переговоры они видят в двустороннем и трехстороннем форматах.

"У меня были вопросы: какой это двусторонний, как это может быть и как скоро произойти, где место Европы во всей этой конструкции. Это были мои главные вопросы. Мне сказали, что двусторонний (президент Украины уже встречался с президентом США) и что предполагается встреча президента США с Путиным. И трехсторонняя встреча, после двусторонней встречи, – Америка, Украина, Россия", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что присутствие на переговорах Европы в том или ином виде является крайне важным. "Потому что в конце концов пока никто, кроме Европы, гарантий безопасности нам не дает. Даже в финансовом плане, финансирование потребностей нашей армии, что является гарантией безопасности", – обратил внимание президент.

Далее он лично попросил всех лидеров (включая Трампа) "построить нашу дискуссию на уровне NSA онлайн и, если понадобится, офлайн, после чего предложить встречи в тех форматах, о которых я вам уже сказал".

NSA, то есть National Security Advisors, это советники по национальной безопасности. Встреча на этом уровне состоялась в Великобритании 9 августа.

После этого разговора "стало понятно, что то, что звучало по телефону, скорее всего не то же самое, что Россия передавала американской стороне в двусторонней беседе".

Зеленский отметил: "На мой взгляд, история не о том, что "русские" предлагают Украине выйти с Донбасса полностью и за это они готовы также с какой-то территории выйти. На мой взгляд, по большому счету, они предлагают просто не наступать дальше, а не выйти откуда-то. И, я думаю, в этом суть. Потому что ситуация, когда выйти с Донбасса – это условие ceasefire (прекращение огня. – Ред.), то это обмен достаточно условный. Это говорит о том, что тебе предлагают выйти с территории, которую ты контролируешь, и за это ceasefire, то есть дальше не будет наступления. Наверное, они понимают, что Харьков они все равно не получат и Сумскую область они все равно не получат. И, если честно, Кинбурнская коса, которая блокирует морской порт Николаева, – там нет у них сил. Это не стратегически для них. Они просто хотят, чтобы мы вышли с Донбасса, чтобы мы отдали им Донбасс".

"Мы не выйдем с Донбасса"

Президент заявил, что Россия хочет занять восток Украины для подготовки к новой агрессии. Украина на такую ситуацию согласиться не может. Далее цитируем:

"Мы не выйдем с Донбасса. Мы не можем сделать это. Все забывают первую часть – наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских – это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы выйдем с Донбасса – по своей воле или на нас будут давить – мы откроем третью войну.

Почему? Крым стопроцентно был плацдармом для наступления на юг нашего государства. Донбасс стопроцентно был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать никакую мобилизацию (извините, что так буду говорить, но так есть), а сепаратистов сделать российской армией. Кстати, одной из самых крепких частей их наступательных войск были именно набранные люди с оккупированных после 2014 года наших территорий. То есть это формировался плацдарм для полномасштабного вторжения. После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем с Донбасса, с наших укреплений, с наших рельефов, с высот, которые мы контролируем, мы четко откроем плацдарм для подготовки наступления русских. Несколько лет – и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области. И не только. Также на Харьков.

И поэтому, на мой взгляд, любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности. Иначе сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это примерно 30% Донецкой области, и это плацдарм для новой их агрессии".

"Это звучало не так, что это Америка хочет, чтобы мы вышли"

По мнению президента, специальный представитель Трампа лишь пересказал условия, которые озвучили россияне. Обмен территориями – это не позиция именно США, а позиция РФ.

"Уиткофф сказал, что должны быть территориальные уступки с обеих сторон. Так это звучало. И что, наверное, Путин хочет, чтобы мы вышли с Донбасса. То есть это звучало не так, что это Америка хочет, чтобы мы вышли. Когда мы провели еще две встречи NSA, стало понятно, чего хочет Путин. Это не предложение Трампа или Уиткоффа", – объяснил Зеленский.

Он заявил, что Трамп "действительно хочет закончить эту войну", и Украина тоже. Впереди, скорее всего, три встречи: две двусторонние, одна трехсторонняя.

"И, наверное, после трехсторонней у нас будет результат. И, в принципе, американская сторона не против, чтобы свидетелем какого-то результата Европа была. Почему я настаивал? Потому что в любых договоренностях у меня нет никаких гарантий безопасности. Экономические – это ЕС. И я хочу, чтобы мы знали, когда мы будем в ЕС. Потому что нас постоянно блокируют те или иные. И я сказал: чтобы это была общая договоренность, нам нужно присутствие Европы", – отметил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Лидеры стран Европейского Союза (кроме Венгрии) накануне саммита на Аляске выступили с заявлением в поддержку Киева. Политики акцентировали внимание на необходимости достижения справедливого и прочного мира и безопасности для Украины.

– Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за четкую позицию и поддержку независимости и территориальной целостности нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!