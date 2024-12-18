'Мы никому не делегировали этот мандат': Зеленский объяснил, почему никто в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никому не делегировала мандат для переговоров с Россией о завершении войны. Поэтому ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с российским диктатором Путиным об условиях завершения войны без Украины.

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Во время онлайн-общения с аудиторией Le Parisien глава государства сказал, что каждая в мире нация знает, как она хочет жить. В то же время и украинцы сами знают, чем должна завершиться война на их земле.

"Я настаиваю, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы жертвы. Было бы несправедливо, если бы каждый начал говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Также и украинцы", – сказал Зеленский.

По словам президента, садиться за стол переговоров страна сможет, только согласовав план действий и находясь в сильной позиции. Говорить с Путиным сейчас, когда Украина не имеет достаточной для этого силы, не находится в НАТО и не является членом Европейского Союза, было бы неправильно.

"Я не думаю, что мы в слабой позиции, но и не в сильной. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части мира. Сначала нам нужно создать модель, план действий или мирный план, называйте это как угодно. Затем мы можем представить его Путину или, шире, россиянам", – сказал глава государства.

В то же время, он подчеркнул, что Украина не собирается отказываться от перспектив членства в ЕС и НАТО и Путин не имеет права препятствовать выбору украинского народа. По его словам, только членство в Североатлантическом Альянсе является надежной гарантией безопасности на будущее.

"Кто может гарантировать, что Путин не вернется в Украину? Какая страна придет нам на помощь своими самолетами и войсками? Все, что мы имеем сегодня – это двусторонние гарантии от наших партнеров по военной и финансовой поддержке. Но если Путин вернется со своими миллионами людей , будем ли мы снова защищаться своими силами? Или будем смотреть, как гибнут наши женщины и дети? Это не вопрос вступления в НАТО, это вопрос обеспечения собственной безопасности", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский сказал, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с РФ, но речь идет только о честных переговорах. Суть Плана победы именно в том, что он должен привести к справедливым переговорам со страной-агрессором.

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