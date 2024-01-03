'Мы обсуждали': в Чехии рассказали, почему Залужный несколько раз был в Праге перед полномасштабным вторжением РФ

Министерство обороны Чехии активизировало сотрудничество с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в рамках этого сотрудничества приезжал в Прагу в январе и феврале 2022-го: с чешскими коллегами он обсуждал вооружение, которое Чехия могла бы передать Украине в случае начала большой войны.

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Первую РСЗО Чехия передала Украине уже на четвертый день полномасштабной агрессии России – тогда, когда большинство западных стран считали, что подобные поставки невозможны. Об этом рассказал уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный в интервью Радио Свобода.

На момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Копечный занимал должность замминистра обороны Чехии. Поэтому он непосредственно причастен к тому, что это государство стало помогать нашей стране с первых дней. В частности, уже на четвертый день большой войны в Украину была доставлена чешская РСЗО.

"Кстати, ее оплатило правительство Чешской Республики. В первые дни большинство стран говорили, что невозможно доставить никакое оружие, потому что россияне разбомбят колонны ракетами. Лучшим примером было показать им, что это выходит с нашего завода и на четвертый день оно уже используется против оккупантов, против агрессоров... Мне было тяжело видеть, как другие европейские страны и другие западные страны колеблются и думают лишь о том, как предоставить Украине, скажем, оружие для ведения "партизанской войны", в то время как Украина нуждалась в тяжелой технике всех видов, от артиллерии до основных боевых танков, БМП, гаубиц", – подчеркнул Копечный.

Следующую РСЗО Чехия отправила на шестой день великой войны. Ее оплатили граждане страны, приобщившиеся к сбору средств.

"И благодаря этим двум источникам (бюджетным средствам и краудфандингу. – Ред.) мы смогли доставить много, много танков, много гаубиц, много БМП, много РСЗО, много стрелкового оружия, много бронежилетов", – добавил экс-заместитель чешского министра обороны

По его словам, активизация контактов между МО Чехии и украинским Генштабом состоялась в декабре 2021-го. А в январе и феврале 2022-го в Прагу лично приезжал Залужный.

"То, что мы обсуждали, было фактически перечнем оборудования, которое можно было бы поставить бесплатно, потому что оно находилось в военных запасах чешской армии", – пояснил Копечный.

Он добавил, что считает это взаимодействие толчком для создания через несколько месяцев после начала вторжения РФ международного объединения для координации поставок вооружения Украине в формате "Рамштайн".

Напомним, в конце декабря 2023 года глава МИД Чехии Ян Липавский подчеркнул, что Европа должна помочь Украине, чтобы держать Россию подальше от своих границ. По его убеждению, помощь украинскому государству не только вооружением, но и финансовая, гуманитарная, политическая и моральная идет на пользу европейской безопасности.

А президент страны Петр Павел пристыдил лидеров западных государств, начавших говорить о "усталости от войны". Он отметил, что право на такую усталость имеют те, кто находится под бомбежками и ежедневно теряет соотечественников.

Между тем, Россия обвинила Украину в обстреле Белгорода 29 декабря реактивными снарядами Vampire чешского производства и требовала присутствия Чехии на заседании Совета безопасности ООН об обстреле этого российского города. Липавский поставил оккупантов на место, заявив, что "Чехия не будет прислуживать отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить в Совбезе вывод своих оккупационных войск, мы с радостью придем на заседание".