Мы очень решительно взялись за Россию.

Видео дня

– Поражен космический центр под Москвой – это новый уровень.

– Уничтожен ракетным ударом целый завод в Воронеже – это новый уровень.

– Топливный кризис по всей России – это новый уровень.

– Дроны летают над Россией круглосуточно.

– Крым уже почти полностью изолирован.

Я раньше говорил, что этот год решающий. Теперь видно, почему. И это еще без баллистики и х2 дронов – что будет до конца года.