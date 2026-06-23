Блог | Мы очень крепко взялись за Россию. Этот год решающий
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Мы очень решительно взялись за Россию.
– Поражен космический центр под Москвой – это новый уровень.
– Уничтожен ракетным ударом целый завод в Воронеже – это новый уровень.
– Топливный кризис по всей России – это новый уровень.
– Дроны летают над Россией круглосуточно.
– Крым уже почти полностью изолирован.
Я раньше говорил, что этот год решающий. Теперь видно, почему. И это еще без баллистики и х2 дронов – что будет до конца года.
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