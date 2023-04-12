В мене нема вже ніяких емоцій щодо ворога, який відкрито щоденно говорить та показує, що мета Росії - знищення усіх українців, етнічна та політична зачистка усього живого як у Чечні, шляхом терору та масових вбивств, як Путін вже робив у 2000-х.

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Я хотів би почути від нашого військово-політичного керівництва не тільки про те, що ми помстимося - помстимося, звичайно, це зрозуміло.

Але я хотів би почути що робиться для зменшення втрат наших військовослужбовців?

Що робиться, щоб зменшити кількість відео, потрапляють у полон по 1-2-3 особи на якихось забутих спшках, в умовах погано організованої оборони чи у якихось поспіхом організованих атаках, без належної розвідки та управління?

Що робиться, щоб переглянути порядок організації та застосувіання військ та щоб дронів в армії стало більше ніж солдат, щоб сенсори різних типів стали стандартним спорядженням піхотної роти?

Що робиться для покращення якості індивідуальної підготовки солдатів, які навички і який час отримують люди на полігонах, чи затверджена оптимальна програма?

Що робиться, щоб проводити розбір втрат та потрапляння у полон, чи робляться висновки?

Що робиться, щоб знімати з посад командирів, які не здатні розумно застосовувати особовий склад, і щоб просувати ефективних бойових лідерів на командні посади?

Чим менше ми даємо вбивати себе на фронті - тим більше ми вбиваємо ворогів на фронті. І це не питання емоції, це питання організації, якому постійно потрібно приділяти увагу.