'Мы передадим привет тоже!': Зеленский отреагировал на запуск Россией дрона по Киеву во время визита Стармера. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку российского БПЛА по Киеву во время визита в столицу премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он пообещал, что украинские защитники "передадут привет" в ответ.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал 16 января во время совместной пресс-конференции со Стармером, передает корреспондент OBOZ.UA. Журналисты задали главе государства вопрос об атаке БПЛА по Киеву, которую РФ нанесла в четверг.

"Мы передадим привет тоже", – ответил Зеленский.

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