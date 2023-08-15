'Мы победим и обеспечим надежный мир': Зеленский поблагодарил всех украинцев и украинок, которые помогают обороне. Видео

Президент Владимир Зеленский, возвращаясь из Запорожья, записал обращение к украинцам с традиционным отчетом по рабочей поездке и мотивационным посланием. Он поблагодарил каждого, кто вносит свой вклад в оборону государственного суверенитета.

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"Украинская цель очевидна: мы победим и обеспечим Украине силу, позволяющую гарантировать надежный мир. И я благодарю каждого нашего воина – всех, кто бьется ради Украины", – сказал политик, обращаясь через пресс-службу своего Офиса. При этом Зеленский указал, что речь идет не только о военных Сил обороны, но также волонтерах и простых гражданах, которые не стоят в стороне от общей национальной проблемы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава государства рассказал, что днем с генералом Тарнавским были в расположении 3-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, 47-й и 65-й отдельных механизированных бригад, 46-й аэромобильной бригады; 10-й армейский корпус – 116-я, 117-я и 118-я бригады. Он отметил особенную работу каждой, и одобрительно отозвался об их работе.

"Пообщались с комбригами и комбатами о нуждах наших воинов – то, что реально чувствуют на передовой. Все, о чем говорили ребята, прозвучит на ближайшей Ставке", – обозначил гарант.

Зеленский добавил, что для него важны отзывы командиров подразделений о вооружении, которое поставлено Украине от ее западных партнеров. А работа украинских воинов, которые поставляют в армию трофейное оружие и технику россиян, вызывают у президента восхищение.

"Это не просто рациональность наших ребят, это важное доказательство способности наших героев забирать оружие у врага и использовать для защиты жизни Украины", – с улыбкой резюмировал он.

В заключение глава нации рассказал о награждении бойцов, которое он провел на Запорожье. За оборону южного направления нашей страны заслуженные медали получили солдаты, офицеры, сержанты.

"Отдельно хочу сегодня поблагодарить всех, кто помогал с ликвидацией последствий российских ракетных налетов. Вчера – в Одессе, Харьковщина, сегодня – Львов, Луцк, Днепр, Краматорск, Черкасская область, также в Запорожской области, в других частях государства. Спасибо спасателям, врачам, полицейским, волонтерам, местным властям... Спасибо!" – заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский посетил передовой стабилизационный пункт, который принимает раненых и травмированных украинских военнослужащих из Бахмутского направления. Этот визит состоялся в рамках поездки главы государства в Донецкую область.

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