'Мы погрузим экономику Путина в паралич': Джонсон призвал Запад не бояться ядерной войны и дать Украине все необходимое оружие

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных союзников Украины предоставить все необходимое оружие для борьбы с российскими оккупантами. По его словам, Запад не должен бояться ядерной риторики кремлевского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Джонсон подчеркнул, что украинской армии нужно предоставлять все средства для войны, включая истребители F-16. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Экс-премьер Британии отметил, что каждый раз, когда речь заходит о том или ином вооружении, Запад колеблется, но в итоге принимает решение о предоставлении вооружения Украине.

В качестве примера Джонсон привел реактивные системы залпового огня HIMARS. По его словам, высокопоставленные чиновники долгое время спорили о целесообразности давать такое оружие Украине. Но в итоге, эти системы оказались на поле боя и показали свою чрезвычайную эффективность.

Сейчас, когда споры о предоставлении тех или иных видов вооружения продолжаются, Джонсон призвал сэкономить время, деньги, а также сохранить жизни украинцам и дать ВСУ все, что нужно для победы над оккупантами. При этом политик не верит, что в какой-то момент диктатор Путин может превратить войну в ядерный конфликт.

"Он даже не остановит украинцев, если сделает это. Мы погрузим его экономику в такой паралич, что Россия не сможет выйти из него десятилетиями. Поэтому он не собирается этого делать", – заверил Джонсон.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом. Это произошло во время их телефонного разговора накануне вторжения России в Украину.

Ранее Джонсон заявил, что война в Украине закончится только тогда, когда российская армия будет разгромлена и отброшена за общепризнанные границы Украины. Только после этого можно начинать переговоры с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джонсон считает, что российский диктатор Владимир Путин, начав полномасштабную войну в Украине, проложил Киеву путь к членству в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!