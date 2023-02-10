Мы получили хорошие сигналы по дальнобойным ракетам и истребителям: Зеленский рассказал о результатах переговоров с союзниками

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах дипломатического турне по странам Западной Европы. По его словам, есть очень важные договоренности по дальнобойным ракетам и танкам, а также боевой авиации.

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Об этом он рассказал в своем традиционном видеообращении к украинскому народу. Президент отметил, что гордится украинской несокрушимостью и для него честь представлять Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наш дипломатический марафон. Лондон, Париж, Брюссель – везде я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации", – сообщил президент.

Теперь, по его словам, главная задача – взять все то, о чем договорились, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы и в конкретные новые линии сотрудничества.

"Я был очень рад услышать и увидеть, что наши ребята в Британии быстро учатся руководить "Челленджерами". Я был очень рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы победили. Все это вдохновляет", – рассказал Зеленский о визите в Лондон.

"Фундаментальная встреча состоялась во Франции с президентом Макроном и канцлером Шольцом. Мы втроем провели переговоры – и это правильный разговор. Раскрывать ее детали неправильно, но можно сказать, что мы услышали друг друга. Франция – Украина, Германия – Украина. Партнеры услышали нашу позицию, наши аргументы. Будет больше поддержки. Чувствуется это понимание, что защита Украины – это защита интересов и наших партнеров", – приоткрыл детали встречи в Париже президент.

Также он рассказал о своем выступлении в Европейском парламенте и отметил его как начало нового этапа в отношениях между Украиной и ЕС.

"Европейский парламент. Это было не просто мое обращение как президента Украины – это был символический момент. Определенный ценностный результат пути, который мы прошли в отношениях с Евросоюзом, и начало нового этапа. Когда Украина в Европейском парламенте, в Европейском совете и других институтах Евросоюза уже не гость или партнер из-за пределов ЕС. Когда Украина становится полноправной частью Евросоюза", – сказал Владимир Зеленский.

Также президент рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором была рассмотрена ситуация на передовой, в частности Донецкой области, и подготовка к новому "Рамштайну".

Напоследок президент поблагодарил украинский народ за несокрушимость и результативность.

"На этой неделе я сказал много слов благодарности нашим союзникам и партнерам – всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь – представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Вы слышали и видели, как приветствуют Украину. Это то, что сделали мы все вместе. Это то, как приветствуют вас. Я горжусь украинской смелостью. Я горжусь украинской несокрушимостью. Я горжусь украинской результативностью. Я горжусь вами всеми – теми, кто воюет и работает ради нашей государства, кто поддерживает фронт и государство. Спасибо всем вам!", – завершил свое выступление президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский выступил в парламенте Великобритании, поблагодарив Лондон за активную поддержку Украины в войне. В начале Второй мировой войны Британия сразу стала на сторону добра, так же как это сделала и сейчас.

Во время визита Зеленского в Лондоне премьер-министр Риши Сунак твердо заявил, что Украина должна победить в войне с Россией. Он также пообещал решительную поддержку Киеву в противодействии агрессору.

После визита в Лондон Владимир Зеленский прилетел в Париж для встречи с главой государства Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

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