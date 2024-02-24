'Мы помним! Мы отомстим!': Сырский отметил подвиг защитников и почтил память погибших

24 февраля 2024 года мир встречает вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое превратило российско-украинскую войну на Донбассе в самый масштабный военный конфликт в Европе после Второй мировой. Тогда, два года назад, никто, кроме самих украинцев, не верил, что Украина сможет выстоять и теснить захватчиков, но сотни тысяч украинских мужчин и женщин приняли бой.

О том, что произошло в течение двух лет сопротивления на грани возможного, напомнил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он почтил память павших в боях, поблагодарил тех, кто держит фронт сегодня и пообещал оккупантам неприятные сюрпризы, которые завершатся неизбежной победой Украины.

Сырский отметил, что ровно два года назад, когда Россия начала уже полномасштабное вторжение в Украину, длящаяся с 2014 года гибридная война превратилась в самый масштабный военный конфликт в Европе со времен Второй мировой. Тогда, в бурные дни конца февраля 2022 года, практически никто в мире не давал Украине практически ни единого шанса выстоять перед более мощным врагом, армия которого считалась второй в мире.

"Когда многотысячные колонны российских оккупантов двинулись по всем направлениям в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю – никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, с первых минут вступивших в бой с врагом. Никто, кроме сотен тысяч добровольцев, которые в первые часы полномасштабной агрессии стояли в очередях к военкоматам. Кроме сотен тысяч украинцев, записывавшихся в Силы территориальной обороны с первых дней. Кроме миллионов украинцев, которые силами волонтеров начали беспрецедентную в истории поддержку своей армии. Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла бой и выстояла", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Тогда, подчеркнул он, между оружием и бегством украинцы выбрали оружие. И шокировали мир, отбросив захватчиков с части оккупированных территорий.

"Потом была битва за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников. Затем освобождение острова Змеиный и постепенное очищение Черного моря от российского металлолома. Затем была Харьковская наступательная операция и освобождение Херсона. Была и попытка украинского контрнаступления, которая, к сожалению, из-за объективных обстоятельств не принесла желаемого результата", – напомнил Сырский.

В настоящее время, отметил главком ВСУ, битва продолжается. Украинские воины дают бой захватчикам вдоль всей линии фронта. И платят за будущую победу очень высокую цену.

"За нашу свободу, за то, чтобы каждый украинский город или село не стали очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой – мы платим высокую цену. Гибнут лучшие сыновья и дочери украинского народа! Склоняем голову перед теми, кто отдал самое ценное – свою жизнь за Украину. Мы помним! Мы отомстим!" – заверил Сырский.

Он поблагодарил всех защитников из рядов Сил обороны, которые продолжают сдерживать захватчиков и наносить врагу потери, а также тех, кто им помогает как в украинском тылу, так и за рубежом.

"Сегодня мои слова благодарности всем украинским защитникам и защитникам, которые и в эти минуты отбивают российские атаки и уничтожают врага. Низкий поклон медикам, спасателям, волонтерам – всем тем, кто помогает Силам обороны Украины приближать нашу Победу! В этот день я также хочу поблагодарить наших партнеров за помощь. Каждый снаряд, каждый танк, каждая бронемашина – это прежде всего сохранение жизни украинского солдата. Мы воюем за каждый метр нашей земли, но самое ценное, что у нас есть – жизнь украинского воина", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Украина, подчеркнул Сырский, в ожесточенных боях доказала, что способна давать отпор агрессору на земле. На очереди – мощное сражение в небе.

"Верю, что в ближайшее время мы дадим асимметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное", – заверил главнокомандующий ВСУ.

Он выразил уверенность в предстоящей победе Украины в освободительной войне. Главное – сохранять веру в нее и оставаться едиными.

"Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в единстве. Убежден, что в единстве наша победа. И она обязательно будет. Ибо свет всегда побеждает тьму!" – резюмировал Сырский.

Напомним, ранее OBOZ.UA опубликовал анализ достижений и перспектив Украины в начале третьего года полномасштабной войны с Россией. Аналитики отмечают, что сейчас наше государство, в частности, наводит порядок в море, а также высушивает нефтегазовый сектор России.