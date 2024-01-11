'Мы понимаем это': в ВМС объяснили, почему Турция отказалась пропустить подаренные Украине суда в Черное море

Командующий Военно-морскими силами Алексей Неежпапа объяснил, почему Турция отказалась пропустить подаренные Украине суда в Черное море. Речь идет о противоменных кораблях "Черкассы" и "Чернигов".

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Об этом Неижпапа рассказал в интервью украинским СМИ. Анкара заявила, что они не пропустят противоменные корабли "Черкассы" и "Чернигов".

"Это два корабля, которые были переданы нам в начале 2023 года. Они уже в составе ВМС, хотя сейчас находятся в Великобритании. Там наши экипажи проходят подготовку по стандартам НАТО, и я думаю, что по ее завершении эти наши корабли будут полностью совместимы". со странами НАТО по поводу противоминных действий", – отметил командующий ВМС.

Он добавил, что Украина не подавала заказ на проход турецких проливов этими кораблями, потому что "мы понимаем, что по конвенции Монтре это запрещено".

Иначе, по словам Неижпапы, то же может сделать Россия и увеличить количество, например, носителей ракет или десантных кораблей.

"Мы понимаем это, и потому не пытались это делать. Я думаю, что, пожалуй, какое-то недоразумение произошло в информационном поле. Я могу только предполагать, но там из Британии плывут противоменные корабли для Румынии. Они точно такие же абсолютно того же класса". , как и наши. Возможно, из-за них возникла эта тема в прессе. Но это корабли, купленные румынской стороной для себя в Великобритании", – добавил он.

Кроме того, он подтвердил, что продолжаются переговоры по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины. Однако Неижпапа не знает, когда будут достигнуты договоренности.

"Мы сейчас не будем говорить, какие это будут корабли, но я обращался к нескольким командующим с просьбами. Это вопрос политического характера. Поэтому мне все мои друзья-командующие флотами подтвердили, что если будет политическое решение руководства, то они его будут выполнять. Сейчас этот вопрос поднимается именно на уровне президента. Если он так говорил, значит, он и Офис работают над этими", – резюмировал командующий ВМС.

Напомним, во вторник, 2 января, Турция заявила, что она не позволит двум минным тральщикам пройти транзитом через свои воды по пути к Черному морю. Эти корабли ранее были подарены Украине Великобританией.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция, Румыния и Болгария подписали трехстороннее соглашение о разминировании акватории Черного моря. Документ призывает обеспечить жизненно важный экспорт украинского зерна.

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