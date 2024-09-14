"Мы приняли четкое решение": Шольц сказал, изменил ли свою позицию относительно передачи Украине ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет отправлять Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Несмотря на настойчивые призывы и просьбы украинских властей, позиция Берлина относительно передачи Киеву этого вооружения остается неизменной.
Об этом немецкий канцлер сказал на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 13 сентября. Его слова процитировало издание The Guardian.
"Мы приняли четкое решение о том, что будем делать, а что нет. Это решение не изменится", – добавил чиновник.
Заявления Шольца прозвучали на фоне дискуссий между премьер-министром Британии Киром Стармером и президентом США Джо Байденом о возможности разрешения Украины на применение западного оружия для ударов по военным целям оккупационных российских войск на территории государства-агрессора.
Ранее представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт отметил, что оружие, которое обсуждают США и Британия, имеет больший радиус действия, чем те вооружения, которые предоставляет Германия. Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус также отметил, что договоренности между Вашингтоном и Лондоном по этой теме остаются исключительно их делом.
Ранее сообщалось, что Байден 13 сентября провел переговоры с Киром Стармером. Политики во время встречи подтвердили непоколебимую поддержку Украины и "выразили обеспокоенность" снабжением Ираном и Северной Кореей оружия России и поддержкой Китая оборонно-промышленной базы страны-агрессора, сообщили в Белом доме.
В то же время они так и не договорились о предоставлении разрешения Киеву бить ракетами Storm Shadow по военным целям на территории РФ.
Как сообщал OBOZ.UA, немецкий министр обороны Борис Писториус сказал, что США и Британия могут предоставить Украине разрешение использовать их оружие для ударов в глубь России, поскольку международное право это допускает. Он также призвал Вашингтон и Лондон не опасаться угроз российского диктатора Путина.
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