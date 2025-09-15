'Мы продолжаем отслеживать': в ГПСУ рассказали, фиксировалась ли активность у границы с Украиной во время учений 'Запад-2025' в Беларуси

На территории Беларуси, вблизи границы с Украиной, во время совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" не наблюдается никакой активности. Однако пограничники продолжают мониторить обстановку.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он добавил, что для Украины это направление остается опасным.

"Относительно нашей границы непосредственно, то такой активности, в том числе каких-то движений в направлении нашей границы, в том числе и в непосредственной близости, к счастью, нет. Но мы продолжаем отслеживать все, что происходит на территории Беларуси", – сказал Демченко.

Что известно

Он отметил, что во время активной фазы учений, с 12 по 16 сентября, Россия не задействовала значительных сил и средств. Основную часть участников составляют белорусские подразделения. Признаков создания ударных группировок или переброски войск к украинской границе также не зафиксировано.

В то же время спикер подчеркнул, что это направление остается потенциально опасным. По его словам, Украина должна удерживать мощные оборонительные рубежи от Волыни до Черниговщины.

"Чтобы каждый украинский воин на этом направлении имел все возможности противодействовать любой угрозе", – отметил он.

Что предшествовало

12 сентября на территории Беларуси начались совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025". Они должны закончиться 16 сентября.

В МО РБ утверждают, что тренировка военных на их территории проводится на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Минск называл целью отработки "обороны", а именно "совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 12 сентября, Польша полностью перекрыла границу с Беларусью. Такие действия стали ответом на агрессивные совместные военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" и другие провокации со стороны Москвы и Минска.

