'Мы работаем над результатом': Зеленский высказался об ожиданиях касательно помощи Украине и саммита НАТО

Президент Владимир Зеленский высказался об ожиданиях помощи Украине и саммита НАТО. Он заявил, что самое главное для Украины сейчас – это увеличение зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Соответствующее заявление он озвучил во время пресс-конференции в Киеве, передает OBOZ.UA. По словам Зеленского, ожидается также оглашение серьезного пакета поддержки наших военных.

"Мы работаем над результатом соответствующего количества систем "Петриот". Это первая. Вторая история – серьезный пакет поддержки наших военных. Над этим работаем", – сказал он.

Кроме того, в ближайшее время ожидается заседание всех гарантов безопасности, а также совещание Совета Украина – НАТО.

"Третья история – заседание всех гарантов безопасности. Всех тех, кто на пути в НАТО, пока мы на этом пути, являются гарантом с мощным документом из Украины. Будет соответствующее заседание и посмотрим, какие будут результаты. Также будет второй раз, начиная с Вильнюса мы положили начало, совет Украина – НАТО. Будет также заседание и там мы ожидаем сильный документ. Работаем над этим", – отметил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о продолжении работы над мирным планом для Украины. По словам главы государства, после саммита мира Киев работает над тремя главными вопросами: энергетика, продовольственная безопасность и обмен пленными.