"Мы уже начали готовиться!" Зеленский анонсировал "много разных событий" и назвал главную мишень РФ

На следующей неделе (24-30 июля) Киев запланировал "много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту", заявил президент Владимир Зеленский. В связи с массированной атакой ВС РФ по Одессе глава государства отметил: главная мишень оккупантов – это человечность и основы всей нашей европейской культуры.

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Об этом гарант рассказал в новом обращении к украинцам. Соответствующий ролик вечером 23 июля обнародовал Офис президента на канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский призвал мир не привыкать к террористическим атакам России. Этого нельзя допустить, ведь "мишенью всех этих ракет являются не просто города, села или люди, их мишень – это человечность и основы всей нашей европейской культуры".

"Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих безумных кремлевских тоже не получится", – сказал президент.

Он поблагодарил "каждого и каждую, кто с Одессой": всех, кто помогает пострадавшим и с разбором завалов, спасателям, врачам, военным, полицейским, волонтерам, местным властям, приобщившемуся бизнесу.

"Спасибо и всем горожанам. Очень важно помогать друг другу и своему городу!" – отметил гарант. Отдельно он выразил благодарность всем тем в мире, кто уже осудил "это очередное проявление российского зла".

"Главное, что, несмотря на любые попытки сломать наше государство и наших людей, мы четко знаем: у нас, у Украины есть будущее, потому что мы защищаем культуру и человечность. Россия же этим своим террором приближает только одно – свой демонтаж из истории", – подчеркнул Зеленский.

Также он сообщил о подготовке к следующей неделе. "Будет много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту", – уверен лидер страны.

В частности, 26 июля состоится первое заседание Совета Украина – НАТО. Зеленский поблагодарил генсека альянса Йенса Столтенберга за оперативный созыв этой встречи.

"Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата – уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным", – рассказал детали президент.

"Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров – все то, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решительности всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь", – добавил он.

Гарант поблагодарил всех, кто нам помогает, и "всех в Украине, кто заботится о ближнем".

Обращение он закончил словами: "Слава нашим воинам! Слава Украине!"

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным СМИ, ключевой темой заседания Совета Украина – НАТО будет обсуждение ситуации в Черном море и консультации по транспортировке украинского зерна.

– Телефонный разговор со Столтенбергом Зеленский совершил 22 июля. Политики также обсудили дальнейшие шаги нашей страны на пути вступления в Североатлантический альянс.

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