'Мы заходили в дома и просто расстреливали': оккупант признался в массовых гражданских убийствах в Луганской области. Перехват

Российские оккупанты совершали и продолжают совершать страшные зверства против украинцев. И один из них сознался в этом. Военный преступник РФ рассказал о массовых гражданских убийствах в Луганской области.

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Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора оккупанта, который удалось заполучить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Россиянин сознался, что убивал всех подряд – и детей, и женщин, и пожилых людей (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Мы сегодня как зашли и как начали там ху*рить просто всех расху*рили. Просто расх*ярили бабушку... Я тебе говорю, мы завалили ночью не меньше 400 человек сегодня. Мы просто зашли уже в наглую: думаем, ну, убьют и убьют. Да мне по*бать, нах*й. Я зато знаю, что я за собой столько-то людей задеру", – сказал оккупант.

Он признался, что работал вместе с пулеметчиками.

"И у нас пулеметчики, как давай косить всех нах*й: детей там, баб, мужиков, местных, не местных, просто всех выкосили. Мы заходили в хаты и просто расстреливали. Просто все надоело", – выдал военный преступник РФ.

Кроме того, он раскрыл, почему пошел на такой поступок.

"Просто нам дали приказ: ребята, заберите Кременную. Просто мы всех выкосили, все расхер*чили, с ночи до утра мы просто все расх*рачивали. Просто выкашивали. Я трое суток не спал", – сказал захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока российские оккупанты на захваченных в Украине территориях готовятся к контрнаступлению ВСУ, их семьи в РФ жалуются из-за "тревожности". Так, жена захватчика испугалась из-за действий Сил обороны и призвала своего мужа "не геройствовать".

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