"Мы же их спасать пришли": Пригожин заявил, что "вагнеровцы" не убивали мирных жителей и детей

Основатель и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин отрицает свою причастность к расстрелам мирного населения, в том числе детей, на оккупированных украинских территориях. По его словам, это были не расстрелы, а "спасение".

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Об этом Пригожин заявил в комментарии российскому пропагандистскому изданию Mash. При этом отрицать расстрелы пленных воинов ВСУ он не стал.

"О расстрелах детей – конечно же никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей. Это никому совершенно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", – заявил владелец ЧВК "Вагнер".

Также он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием выдать "вагнеровцам" основателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина.

"Что касается несовершеннолетних солдат ВСУ, то я думаю, что если где-то в районе Украины Осечкин болтается, то пусть Владимир Александрович Зеленский нам его выдаст, потому что этот маньяк и дегенерат дискредитирует ВСУ", – заявил Пригожин, комментируя обвинения "вагнеровцев" в расстрелах несовершеннолетних воинов ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 апреля российская правозащитная организация Gulagu.net обнародовала более чем часовой фильм с показаниями двух экс-командиров ПВК "Вагнер" о преступлениях "вагнеровцев" в Украине. Оба уверяют, что самые жестокие преступления совершались по личному приказу и полному одобрению Евгения Пригожина.

Один из наемников среди прочего признался, как в Бахмуте в феврале 2023 года они расстреляли "людей 23-24, с десяток из них – подростки 15-17 лет". Людей убили якобы из-за татуировок, когда они вышли из подвалов, поверив уверениям, что им ничего не угрожает.

Второй наемник также признался в убийствах детей в Украине, совершенных 18 марта этого года в Бахмуте. По его словам, он получил команду уничтожить всех в подвале 9-этажки и выполнил ее. Он утверждает, что в подвале находились "человек 300-400, среди которых около 40 детей".

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