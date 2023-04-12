"Мы живем как в тюрьме – под дулом автомата": оккупанты устроили террор украинцев, отказавшимся от паспортов РФ

Оккупационная "власть" на захваченных территориях Украины усилила давление на украинцев, которые не хотят получать паспорта Российской Федерации. Людей лишают последних средств к существованию, угрожают бросить за решетку и забрать детей, но самое главное – без паспорта страны-агрессора невозможно вырваться из оккупации.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ад длиною в год

Оказаться в оккупации не просто морально тяжело, но и смертельно опасно. Облавы, которые проводят российские силовики, осмотр телефонов в поисках проукраинского контента и прочие "прелести" заставляют постоянно быть настороже.

На временно оккупированных территориях в Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях россияне устроили настоящий террор украинцев, которые не хотят получать паспорт РФ.

"Судя по всему, "власти" получили разнарядку, сколько украинцев они должны (по их мнению) "осчастливить", – поделилась с OBOZREVATEL жительница Запорожской области.

Тяжелее всего жителям небольших населенных пунктов, где все на виду. Предатели Украины, которые пошли в услужение оккупантам, сейчас отрываются на них по полной.

"Они, я бы сказала, инициативно выслуживаются. Сдают всех и вся. Ходят вместе с вооруженными орками по домам, настаивают на получении российских паспортов. Хором угрожают "депортировать" – это означает просто выбросить тебя на улицу из твоего же дома", – рассказала женщина.

В Мелитополе так называемая власть вместе с представителями налоговой службы РФ запретила осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика России. А его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.

Жителям Токмака "власти" вместе с сотрудниками ФСБ и вовсе угрожают отобрать детей и вывезти их в восточные регионы России, если родители не оформят паспорта стран-агрессора.

"Мы уже год живем как в тюрьме – под дулом автомата, но очень верим в скорое освобождение", – говорит жительница этого города.

По словам собеседника OBOZREVATEL в СБУ, в службу стали поступать обращения с оккупированной территории.

"Люди пишут о том, как давят на них и на их родственников. Например, даже владельца маленького сельского магазина запугивают и угрожают расправой, если тот не получит паспорт РФ и не переоформит по российским законам свой скромный бизнес", – говорит сотрудник спецслужбы.

По его словам, очень важно чтобы в письмах указывали имена тех, кто принуждает украинцев к получению паспортов страны-агрессора. Полный список e-mail региональных отделений Службы безопасности Украины есть на официальном сайте, но вот актуальные для нескольких областей:

УСБУ в Запорожской области – [email protected]

УСБУ в Донецкой и Луганской областях – [email protected] и [email protected]

УСБУ в Харьковской области – [email protected]

УСБУ в Херсонской области – [email protected]

Письма на эти адреса с конкретными фактами насильственной паспортизации и о других военных преступлениях российских захватчиков могут отправлять и родственники украинцев, которые еще находятся в оккупации.

Живой щит

Для тех, кто не получил российские паспорта, оккупационные власти ограничивают даже передвижение. Такое нововведение ввели, например, в Луганской области.

"Недавно захватчики ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации. Под действие ограничений, в частности, попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганска", – рассказали в ЛОВА.

Но самое ужасное то, что украинцы, которые не хотят получать паспорта РФ, сейчас не могут вырваться из оккупации. Об этом OBOZREVATEL рассказали жители захваченной части Запорожской области.

"Выехать из Мелитополя сейчас можно только через РФ, да и то только после того как получишь пропуск. А пропуск не дают, если у тебя нет российского паспорта. Вот такой замкнутый круг. Мы все теперь заложники", – рассказала OBOZREVATEL Елена.

По ее словам, оккупанты делают все, чтобы не выпускать людей накануне контрнаступления ВСУ – такой себе "живой щит". А освобождения очень ждут все украинцы.