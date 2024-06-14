На Авдеевском направлении погиб педагог из Черниговщины: его дочь тоже защищает Украину

В борьбе против российских оккупантов погиб педагог из Черниговщины Анатолий Шекула. 45-летний житель Бахмача отдал жизнь за Украину во время выполнения боевого задания.

Видео дня

О гибели украинского защитника сообщили в Бахмачском городском совете. Мужчина погиб 12 июня 2024 года на Авдеевском направлении.

Анатолий Шекула родился в июне 1979 года в Фастовке. Получив диплом Глуховского Национального педагогического университета им. Довженко, он работал учителем младших классов в Бахмачской гимназии.

Мужчина с первых дней войны добровольцем пошел защищать Украину. Педагог воевал в составе 47 отдельной механизированной бригады "Магура" на Авдеевском направлении.

"Жизнь воина оборвалась в одной из самых горячих точек. Анатолий – настоящий патриот, вынужденный покинуть мирную жизнь и взять в руки оружие, чтобы не позорил вражеский сапог нашу землю, чтобы под мирным небом жил украинский народ", – отметил горсовет.

Последняя воля Героя была, чтобы на церемонию прощания к нему пришли в вышиванках и с живыми цветами. Поэтому власти призвали горожан выполнить волю украинского защитника. Ориентировочное прощание состоится в субботу, 15 июня.

У Героя осталась дочь Анастасия, тоже воюющая против захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки вражеского FPV-дрона на фронте погиб военный из Киевщины Алексей Дидяк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июня.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Евгений Налапко. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!