На Азове ВСУ ждут 'Каракурты'. Интервью с Рыженко о военной ситуации на морях

Несмотря на многочисленные удачные атаки на корабли Черноморского флота страны-оккупанта России, на потопленный крейсер "Москва" и "Оленегорский горняк", его потенциал с начала вторжения фактически остался прежним. Сегодня главную морскую угрозу для Украины представляют две группы кораблей – ракетные и десантные.

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Когда Силы обороны Украины вплотную подойдут к побережью Азовского моря, сопротивление врага может усилиться, в частности, с помощью кораблей-носителей ракет "Калибр" "Каракурт", которых, по замыслу оккупанта, должно быть три. Для нанесения ракетных ударов к ним могут присоединиться и другие. К атакам на позиции ВСУ враг может привлечь и десантные корабли. Сейчас у Украины есть собственные "Нептуны" и "Гарпуны", а также морские дроны, поэтому враг уже не чувствует себя на море так уверенно, как раньше. Однако необходимы корабли, катера и ракетное вооружение для ВМС. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал эксперт Центра оборонных стратегий, капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко.

– По информации Военно-морских сил ВСУ, по состоянию на утро 4 сентября у страны-оккупанта России было в Черном море восемь кораблей на боевом дежурстве. Носителей ракет "Калибр" в то время не было. Но вопрос не столько в "Калибрах", сколько в том, насколько на сегодня силен флот страны-агрессора в акватории Черного моря? Как влияют на него новые возможности украинского ВПК?

– Честно говоря, потенциал Черноморского флота с начала российской агрессии фактически не изменился. Да, известно об уничтожении или повреждении 19 надводных кораблей, но основная угроза формируется двумя группами кораблей. Это ракетные корабли, прежде всего, корабли-носители "Калибров", фрегаты 11356, корветы типа "Буян", а также новые корветы типа "Каракурт" и подводные лодки. Все они практически как были, так и есть.

Была информация о повреждениях фрегатов, того же фрегата "Адмирал Макаров" и "Эссен", но сейчас они снова в строю и снова стреляют ракетами. Правда, стреляют они с более защищенных позиций вблизи Крыма или Новороссийска. Они предпринимают больше мер безопасности при выходе, потому что есть угроза для них атак нашими морскими дронами.

Еще одна проблема для них – недостаточное количество ракет "Калибр". Они так много их постреляли прошлой осенью и зимой, осталось их немного, но они есть. Последний случай массового применения таких ракет был 6 августа, когда они фактически одновременно запустили 20 ракет "Калибр". К счастью, 17 из них сбила наша ПВО.

Есть еще и старые советские корабли, несущие ракеты "Москит". Это также очень угрожающие противокорабельные ракеты. Они могут быть использованы против судов, пытающихся зайти в наши порты.

Кстати, россияне намекнули на это, когда в июле проводили учения и стреляли одной такой ракетой в северо-западной части Черного моря. Якобы был поражен наш бывший украинский корабль, захваченный в Крыму. Возможно, это был корвет "Тернополь". Таких кораблей в России есть не менее четырех единиц.

Есть информация о том, что два ракетных "Каракурта" будут достроены на Керченском заводе и введены в состав Черноморского флота до конца года.

Следующая группа кораблей, представляющих для нас опасность – это десантные корабли. Их также стало меньше, было 13, после того, как был серьезно поврежден "Оленегорский горняк", который вряд ли удастся отремонтировать в боевое состояние, их стало 11.

Эти корабли могут высаживать десант, но пока это маловероятно, потому что для этого нет операционных условий. Но в случае нашего продвижения на побережье Азовского моря они могут производить огневое поражение наших военных подразделений, особенно десантными кораблями 775. Они имеют систему, подобную системе БМ-21 "Град".

Кстати, подобную практику они использовали, когда захватывали город Мариуполь. Тогда они загоняли десантные корабли и стреляли этими системами по нашим защитникам города. А у каждого корабля на борту есть 320 неуправляемых ракет.

Следовательно, эти две группы кораблей как были, так и есть.

Что изменилось у нас за период войны? Мы получили ракетные системы "Нептун" и "Гарпун". Поэтому россияне сейчас не заходят в северо-западную часть Крыма, если не имеют воздушного прикрытия – систем ПВО или самолетов. Но так свободно, как раньше, они уже себя не чувствуют.

Плюс морские дроны. Они дали нам возможность проектировать силу гораздо дальше, чем ракетный комплекс. Были удары и по Севастополю, и по Новороссийску, и по Керченскому мосту. Но здесь есть несколько оговорок.

Во-первых, применяя морской дрон, очень важно использовать фактор неожиданности. Потому что от него можно организовать оборону. После первых случаев россияне принимают дополнительные меры, чтобы защищать свои базы и корабли.

Во-вторых, чтобы дрону добраться до Новороссийска, фактически нужно 24 часа. Морские дроны нормально работают по неподвижным целям, но если цель двигается, то есть серьезные ограничения. Возможно, дроны нужно применять из засад. Например, мы знаем, что из какой-то базы регулярно выходят корабли или подлодки, следовательно, дрон может ждать и нападать.

Но дроны не решат всех вопросов. По-моему, дрон – это составляющая концепта москитного флота. Речь идет о небольших катерах или кораблях размерами 20-50 метров, которые решают комплекс задач морской безопасности в ближней морской зоне. Для нас это северо-западная часть Черного моря, а в перспективе – Азовское море – в 40-100 морских милях от побережья.

Следовательно, дроны хорошо вписываются в этот концепт. Но все равно Украина нуждается в кораблях и катёрах для ВМС. Прежде всего, нам нужны носители ракетного оружия, они могут быть также без экипажа. Такой катер может выйти в определенную точку вдали от побережья и запустить ракету.

К примеру, если россияне выпускают по судну в Одессе ракету с мыса Тарханкут, то ракета летит 4 минуты. В то же время дрон преодолеет это расстояние за 6 часов. Уже не говоря о Новороссийске. Итак, чтобы противодействовать, нам также нужно ракетное оружие.

Нам нужны также амфибийно-ударные катера, чтобы совершать рейды морской пехоты Сил специального назначения на местности, захваченной противником, прежде всего это косы, острова, побережья. Очень хорошим вариантом был бы американский катер Mark VI, который мы планировали получить еще до вторжения.

Что касается ракетных катеров, то был разговор о катерах британского производства P50-U. Но эти разговоры прекратились. Мы строим собственные корветы, которые, наверное, не увидим до окончания войны.

– Вы сказали, что нам нужно ракетное оружие. Мы надеемся на то, что нам дадут ракеты ATACMS, предоставят истребители F-16, также являющиеся носителями ракет. Поможет ли именно такое оружие именно для того, чтобы наносить большой вред Черноморскому флоту врага?

– ATACMS – это сухопутная ракета. Она используется с системами M270 MLRS или HIMARS. Конечно, современные военные операции носят единый характер. Конечно, при освобождении побережий Крыма, Приазовье такие удары будут способствовать освобождению территорий. Конечно, все вопросы они не решат, но это будет очень правильная помощь.

F-16 – это современные самолеты, поскольку постоянно производится их обновление. Они также могут быть полезны для морской безопасности, потому что они могут применять ракеты Гарпун. Какие-то самолеты могут производить прикрытие, какие-то будут запускать ракеты.

Но без надводного флота мы ничего не сделаем. Это указывает практика и опыт. Особенно важно нам сейчас беспокоиться о том, что в случае освобождения Приазовья нам нужно сразу брать под контроль все наши порты на Азовые, а также территориальные воды. Это очень важно. Нужно, чтобы были плавсредства, которые мы могли бы опрокинуть туда для выполнения этих задач.

В северо-западной части Черного моря также очень важно разминирование и контроль морского участка. Кстати, морские беспилотники могут быть очень полезны именно в варианте противоминных. Они гораздо дешевле противоменных кораблей и могут выполнять фактически те же задачи в пределах ближней морской зоны. Побережье у наших портов, в Одесской области, мелководные. Там глубина до 50 метров. Вышки Бойко, остров Змеиный и т.д.

– Последнее уточнение по поводу Азовского моря. Когда наши Силы обороны выйдут на побережье, какая опасность может оказаться с моря? Мы понимаем, насколько враг укрепил свой "суходольный коридор" в Крыму, но что он имеет в море?

– Там формируется азовский военно-морской район, туда должны войти три корабля "Каракурт". Один там уже есть, он несет 8 ракет "Калибр". Он уже стрелял по Украине двумя ракетами. Следовательно, возможны ракетные удары.

Кроме того, к этим ударам могут присоединиться другие находящиеся в Каспийском море другие российские корабли с "Калибрами". Их там четыре единицы, на каждом по 8 "Калибров".

По нашим частям, уже находящимся в приморском участке, могут наносить удары десантные корабли системами залпового огня. Их дальность составляет около 25 км. И, конечно, возможно, что перед отступлением россияне могут просто заменять фактически все подходы к портам и тому подобное. Это тоже серьезная угроза.

Итак, уже сейчас нужно думать, как максимально уменьшать эти угрозы и как на них реагировать.