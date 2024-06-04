На Буковине задержанных во время попытки незаконного пересечения границы будут доставлять в ТЦК, но есть нюанс: подробности

В Черновицкой области мужчин, задержанных на границе из-за попытки незаконного пересечения, теперь будут доставляться сразу в ТЦК. Но это будет происходить при условии, что человек находится в розыске Нацполиции.

Об этом сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев. Да, пограничники теперь имеют право вызвать полицию, которая осуществит административное задержание и доставит военнообязанного в центр комплектования.

Это одно из новшеств, предусмотренных постановлением Правительства о проведении призыва на военную службу. По словам Заруднева, человек может быть доставлен из границы в ближайшее отделение центра комплектования, если оно находится в розыске Нацполиции.

"Раньше на всех нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушениях и отправляли в суд, который решал, какое наказание избрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", – объяснил он.

Он также отметил, что связь между пограничниками и работниками центров комплектования стала более эффективной, хотя такое сотрудничество существовало и раньше, до введения нового законодательства о мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, семеро мужчин в Закарпатье прорвали заградительную сетку, чтобы попасть за границу через Тису. Они отдали организаторам переправки 55 тыс. долларов, однако "попались" в 100 метрах от государственной границы.

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