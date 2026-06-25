"Легитимность" России основывается главным образом на военной мощи и военных победах.

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НО

человеку, который хоть более-менее знаком с военной историей Европы (не берём античность, не берём Раннее Средневековье – начинаем отсчет примерно с тех времен, когда уже можно говорить о "появлении великоруса на исторической арене" (с)

должно броситься в глаза КОЛИЧЕСТВО "эпохальных сражений", их влияние на ход истории и… достоверность.

Среднестатистическая европейская страна (не будем брать Францию, Англию, Испанию, Германию, Италию – а что-нибудь поменьше) имеет таких четко задокументированных, раскопанных, изученных, разобранных на запчасти и с минутной точностью описанных событий – где-то СОТНЮ на каждый Люксембург.

Россия "держится" на ПЯТИ

1. "Ледовое побоище".

Очень сомнительное событие, о котором у самого Ордена есть лишь краткие записи типа "погибло 10 братьев-рыцарей и 20 сержантов" – это, извините, 13 век, уже ведётся полная "бухгалтерия", и гибель "сотен" рыцарей скрыть никак невозможно. Плюс несоответствие времени, климата, места и т.д. – есть подробные разборы, не будем углубляться.

Главные истории дня

2. "Куликовская битва"

во-первых (и, как говорил Бонапарт в ответ на "Почему не наступает маршал Ней?" – "Во-первых, сэр, он убит..." – "Первого достаточно!")

АРХЕОЛОГИИ "битвы" – не найдено. Ну, то есть, на месте битвы не найдено НИ-Х*-Я.

ни наконечников стрел, ни оружия, ни костей, ни щитов, ни мечей. При том, что на месте первой зафиксированной битвы в Европе у Толлензе (1300 год до н.э.!) – накопано на пару вагонов.

1380 год НАШЕЙ эры – не найдено ни*уя.

во-вторых, даже если такая битва и была – её РОЛЬ в "освободительном движении" выглядит весьма сомнительно, поскольку подданный хана Тохтамиша "князь" Димитрий воевал не против САМОГО Тохтамиша (законной власти Золотой Орды), а против ВОССТАВШЕГО темника (генерала) Мамая.

То есть, эта битва была ЗА Золотую Орду, а не "против".

3. "Переход Суворова через Альпы и взятие Измаила".

ну да ладно, ребята – Альпы были проходным двором ещё со времён Ганнибала Барки (кстати, а этот Суворов форсировал их в ОБРАТНОМ направлении?;) – довольно крупные военные соединения пересекали Альпы туда-сюда во времена Суворова уже лет так две тысячи, и НИКТО (ну, кроме Ганнибала) не делал из этого сенсации.

Взятие Измаила?? Ну я понимаю, осада Трои, разграбление Рима готами (хотя после них "брали Рим" ещё раз 50), захват Иерусалима крестоносцами или его обратный захват Салах-ад-Дином, взятие Константинополя турками или их же провал под Веной – это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО эпохальные сражения, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО изменили ход истории.

Что на этом фоне представляет собой какой-то Измаил?? (не хочу ни в коем случае обидеть современных жителей Измаила)

4. "Отечественная война 1812 года".

Наполеона разгромила "Битва народов" под Лейпцигом, ну и, конечно, потом Ватерлоо.

"Бородино" в этом списке – нет-нет-нет... Буонапарт ввязался в авантюру (не в первый раз), дошёл туда, куда ему было нужно, сжёг Москву, ну да – потерял значительную часть Великой Армии™ на обратном пути – ВАША заслуга здесь в чём?;))

Он и Египетскую кампанию точно так же про*рал – и точно так же пафосно (любил дядя красивые фразы;) – "Сорок веков смотрят на вас, солдаты, с высоты этих пирамид!" (хотя до пирамид там было полмиллиона), разгромил мамлюков (которые единственные дали пи**ды монголам в своё время), взял Акко, который был просрён последними крестоносцами, бросил армию и свалил обратно во Францию...

Кто-нибудь СЛЫШАЛ, чтобы Египет строил свою "государственную легитимность" на "победе над Наполеоном"? Нет? Видимо, у Египта и без этого ДОСТАТОЧНО оснований для построения легитимности, и ему ничего придумывать не нужно...

5. "Отечественная война 1941–1945".

Ну и из этого наконец-то сделали полноценную РЕЛИГИЮ.

Со святыми, мифами, евангелиями, алтарями и настоящим "КУЛЬТОМ СМЕРТИ"... а в храме – ржавое железо в разных позах и гнилой картофель" (п)

Да, это была самая жестокая война, да, огромные потери, в том числе среди гражданского населения, да, "шрамы войны" сохраняются до сих пор – правда, поперек окопов ТОЙ войны уже вырыты окопы ЭТОЙ войны...

Да, советское правительство на определенном историческом этапе поняло, что ЕДИНСТВЕННОЕ, что его РЕАЛЬНО объединяет с тем же советским народом – это ВОЙНА.

Но сначала к пропаганде не было особого интереса, потому что ветераны ещё были живы, потом немного отпраздновали и построили алтари ("Вечный огонь" – бл*, слава Зартустри! Это вообще кто придумал??))

потом советы вообще развалились...

Но теперь неосоветская недоимперия, похоже, вообще свихнулась на ТОЙ войне, как повод начать НОВЫЕ войны.

Как и до 40-го года они боролись с "белыми" (вы же в курсе, что АЖ в 1940-м они воевали с "бело-финнами"??), так и теперь у них все, кто "нерусский" – те "фашисты", нацисты, бандеровцы и т.д.?

Это всё ясно, КАК "великая военная мощь" основана ВСЕГО на ПЯТИ незначительных эпизодах мировой истории?

UPD. Ах да, Полтаву ещё забыл;) и украшают чужие города бюстами певца Полтавы (с) Пол Целлан

ШЕСТЬ