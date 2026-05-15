На Черниговщине обезвредили боевую часть вражеского беспилотника. Фото
На Черниговщине специалисты из взрывотехнической службы обезвредили боевую часть российского ударного беспилотника. Опасный боеприпас был обнаружен после сбивания дрона Силами обороны Украины.
Работы по его изъятию и уничтожению проводились в Нежинском районе с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.
Инцидент произошел в лесополосе на территории Нежинского района, где местные жители обнаружили остатки сбитого вражеского беспилотника и сообщили соответствующие службы. По прибытии специалисты установили, что дрон был оснащен неразорвавшейся термобарической боевой частью.
По словам взрывотехников,такие боеприпасы представляют особую опасность, поскольку создают мощную взрывную волну и высокую температуру, что приводит к значительным разрушениям. Именно поэтому к их обезвреживанию привлекаются специализированные подразделения с соответствующим оборудованием и подготовкой.
Специалисты полиции Черниговщины изъяли боевую часть и транспортировали ее на специальную площадку для последующего уничтожения. Операция была проведена без осложнений, пострадавших нет.
Стражи порядка в который раз отмечают необходимость строго придерживаться правил безопасности в случае обнаружения подозрительных предметов. Жителей призывают не прикасаться к таким объектам, не перемещать их и немедленно сообщать в полицию, ГСЧС или другие соответствующие службы. Самостоятельные действия могут представлять смертельную угрозу.
Напомним, в ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.
Как рассказывал OBOZ.UA, утром 15 мая в Киеве завершили поисково-спасательную операцию на месте российского удара. Поиски людей под завалами продолжались более 28 часов.
На утро известно о 24 погибших, среди которых – девочки 12, 15 и 17 лет.
Пострадали около полусотни человек.
