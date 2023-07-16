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На Донбассе продолжаются тяжелые бои, Силы обороны наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях – Генштаб

Дарья Дурова
War
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Оборона Украины продолжается

На востоке Украины российские оккупационные войска пытаются вести наступательные действия. Усилия противника сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

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Там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 20 боестолкновений. Об этом в оперативной сводке вечером в воскресенье, 16 июля (508-е сутки полномасштабного вторжения), сообщил Генеральный штаб ВС Украины.

В ведомстве рассказали, что 16 июля (по состоянию на 18:00) ВС РФ нанесли шесть ракетных и 38 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт", – сказано в сообщении.

В ГШ ВСУ предупредили, что вероятность вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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