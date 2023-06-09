На Донетчине войска РФ за сутки ранили шесть человек: повреждены дома и медучреждения. Фото

Войска страны-агрессора России, напавшие на Украину, в четверг, 8 июня, обстреляли населенные пункты Торецк и Максимильяновка в Донецкой области. В результате атак российских оккупантов ранения получили шесть мирных жителей.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Там отметили, что начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По предварительным данным ОГП, захватчики били по городам из ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали жилые дома, в которых находились мирные украинцы.

Пострадавшие получили тяжелые минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, конечностей, грудной клетки. Среди жертв российской агрессии 61-летний мужчина и пять женщин – от 52 до 71 года.

Все раненные сейчас находятся под наблюдением медиков.

Также обстрелами повреждены торговое заведение, здания медицинских учреждений, складские помещения, хозяйственные постройки и другие объекты.

"Прокуроры продолжают принимать все возможные меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты днем 8 июня открыли огонь по Херсону и Херсонскому району в то время, когда в регионе продолжалась эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. Есть раненые.

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