Люди, сейчас Вас много сидит в фейсбуке, пожалуйста, сделайте максимально репосты!!!

Очень надо срочный заказ для десантно штурмового подразделения, которые на очень тяжелом направлении.

Далее текст на языке оригинала.

На фронті вкрай важка ситуація, штурми не припиняються, нескінченні обстріли, каби, люди гинуть, багато поранених.. обладнання горить, все горить!!

Прошу підтримати терміновий збір для штурмовіків.

Їх позиція попала під ворожій обстріл, багато обладнання згоріло, тож їм дуже терміново потрібні:

Дві станції єкофлоу – 70000 грн

Паяльники

Зарядні пристрої nota – 24800 грн (2 шт)

Планшети – 28300 грн

Два дрони Мавік 3 про – 160000 грн

Це саме необхідне, хлопці бʼються з ворогом кожного дня та ночі, без перерви, дуже прошу допомогти!!! Це терміново!

Люди, хто як може 5-20-100 грн

Оплатила та вже відправили на фронт:

Два старлінка – 39800 грн

Два великі зарядні станції, загалом 56800 грн

Дрон – 1900 евро

Рації – 28300грн

Дві станції – 36700 грн

Планшет павербанки –17400грн

Та два інвекторних генератори – 65000 грн.

Дякуємо всім за кожну гривню!

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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