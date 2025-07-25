Блог | На фронте крайне тяжелая ситуация: штурмовикам срочно нужно новое оборудование
Люди, сейчас Вас много сидит в фейсбуке, пожалуйста, сделайте максимально репосты!!!
Очень надо срочный заказ для десантно штурмового подразделения, которые на очень тяжелом направлении.
Далее текст на языке оригинала.
На фронті вкрай важка ситуація, штурми не припиняються, нескінченні обстріли, каби, люди гинуть, багато поранених.. обладнання горить, все горить!!
Прошу підтримати терміновий збір для штурмовіків.
Їх позиція попала під ворожій обстріл, багато обладнання згоріло, тож їм дуже терміново потрібні:
Дві станції єкофлоу – 70000 грн
Паяльники
Зарядні пристрої nota – 24800 грн (2 шт)
Планшети – 28300 грн
Два дрони Мавік 3 про – 160000 грн
Це саме необхідне, хлопці бʼються з ворогом кожного дня та ночі, без перерви, дуже прошу допомогти!!! Це терміново!
Люди, хто як може 5-20-100 грн
Оплатила та вже відправили на фронт:
Два старлінка – 39800 грн
Два великі зарядні станції, загалом 56800 грн
Дрон – 1900 евро
Рації – 28300грн
Дві станції – 36700 грн
Планшет павербанки –17400грн
Та два інвекторних генератори – 65000 грн.
Дякуємо всім за кожну гривню!
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253