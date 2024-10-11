Блог | На фронте критическая ситуация: прошу украинцев за границей присоединиться к помощи
Люди, я Вас умоляю, делайте репосты!!!
Чтобы больше людей видели и присоединялись к помощи.
На фронте очень трудная ситуация, критическая!
Оккупанты штурмуют Покровск, продолжаются ожесточенные бои. К сожалению, много погибших и тяжелораненые защитников.
Я очень прошу реагировать и помочь собрать помощь для наших бойцов. Им сейчас очень тяжело.
Срочно нужно выкупить дроны счет на 152 т грн и купить еще, дроны очень нужны.
Очень срочно требуются зарядные станции.
Две станции –130 тыс. грн.
Счет – 25 тыс. грн одежда для тяжелораненых.
Еще очень нужны рации Моторолла, кабеля, старлинки.
Через две недели оплатила и уже отправили на фронт.
Четыре дроны Мавик 3 про - вместе 304 000 грн
Три старлинка - 64 200 грн
Рации Моторолла – 48 тыс. грн и 192 00 грн
Прицеп для тяжелой техники - 67500 грн
Прибор ночного видения – 80325 грн
Кабеля и антенны – 60 тыс. грн
ПНБ - 28100 грн
Одежда для раненых – 29779 грн
Зарядная станция – 65 000 грн
Все чеки публикую. Спасибо всем за помощь
Люди, просим Вас помочь, 5-20-100 грн, каждая гривна - огромная помощь.
Прошу украинцев, которые находятся за границей присоединиться к помощи
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253