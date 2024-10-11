Люди, я Вас умоляю, делайте репосты!!!

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Чтобы больше людей видели и присоединялись к помощи.

На фронте очень трудная ситуация, критическая!

Оккупанты штурмуют Покровск, продолжаются ожесточенные бои. К сожалению, много погибших и тяжелораненые защитников.

Я очень прошу реагировать и помочь собрать помощь для наших бойцов. Им сейчас очень тяжело.

Срочно нужно выкупить дроны счет на 152 т грн и купить еще, дроны очень нужны.

Очень срочно требуются зарядные станции.

Две станции –130 тыс. грн.

Счет – 25 тыс. грн одежда для тяжелораненых.

Еще очень нужны рации Моторолла, кабеля, старлинки.

Через две недели оплатила и уже отправили на фронт.

Четыре дроны Мавик 3 про - вместе 304 000 грн

Три старлинка - 64 200 грн

Рации Моторолла – 48 тыс. грн и 192 00 грн

Прицеп для тяжелой техники - 67500 грн

Прибор ночного видения – 80325 грн

Кабеля и антенны – 60 тыс. грн

ПНБ - 28100 грн

Одежда для раненых – 29779 грн

Зарядная станция – 65 000 грн

Все чеки публикую. Спасибо всем за помощь

Люди, просим Вас помочь, 5-20-100 грн, каждая гривна - огромная помощь.

Прошу украинцев, которые находятся за границей присоединиться к помощи

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

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