На фронте погиб многократный чемпион Украины по велоспорту Андрей Куценко. Фото

В боях с российскими захватчиками погиб трековый велогонщик, мастер спорта Украины международного класса Андрей Куценко. В начале полномасштабной войны он вернулся из Италии и вступил в ряды Вооруженных сил.

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Теперь ему навеки 35 лет. О потере в спортивной семье сообщили Национальный олимпийский комитет и отделение НОК во Львовской области.

Погибший воин был родом из Жовквы, что на Львовщине. После окончания местной школы №1 учился во Львовском государственном университете физической культуры. Позже проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Минобороны Украины.

В течение десяти лет (2006-2016) Андрей Куценко представлял Львовскую область в национальной сборной команде по велоспорту на треке. Получал немало наград, в частности, неоднократно становился чемпионом Украины, победителем и призером международных соревнований, участвовал в чемпионатах Европы и мира.

С началом полномасштабного российского вторжения талантливый велосипедист вернулся из Италии, где проживал с семьей. Он добровольцем вступил в ряды ВСУ и более двух лет защищал родную землю на разных направлениях фронта.

Служил в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Андрей Куценко погиб 3 июля 2024 года во время выполнения боевого задания на передовой.

"К сожалению, 3 июля состоялсь его последний бой с оккупантами. Вечная память", "Боль – война уносит лучших. Вечная память, друг", "Светлая память и вечная слава Герою! Искренние соболезнования родным, друзьям и побратимам защитника", – прокомментировали друзья воина, НОК и Львовская областная детско-юношеская спортивная школа.

Там добавили, что о дате и времени прощания со спортсменом, который отдал жизнь за Украину, сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на фронте 6 июня погиб кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях Ростислав Ливач. Спортсмен защищал Украину в составе десантно-штурмовых войск, теперь Герою навсегда 37 лет.

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