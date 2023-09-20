На фронте произошло более 15 боевых столкновений, ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом и Марьинкой – Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили атаки оккупантов под Бахмутом и Марьинкой. Кроме того, украинские бойцы успешно наступают на Донбассе и в Запорожской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В течение суток состоялось более 15 боевых столкновений.

Также Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БпЛА типа Shahed-136/131.

В результате боевой работы противовоздушной обороны было уничтожено 17 "шахедов" по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей. К сожалению, в результате попаданий в Полтавской области пострадал нефтеперерабатывающий завод, над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

В общем, за эти сутки враг нанес 72 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Архиповка, Леонивка, Вильчики Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Беловоды, Таратутино, Грабовское Сумской области и Ивашки, Уды, Плетеневка, Ольховатка, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крохмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары возле Невского, Белогоровки Луганской области и Новосадового, Торского, Спорного, Веселого Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Заречное, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки Донецкой области, успеха не имел.

Нанес авиационные удары неподалеку Клещиевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Дачное, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Под артиллерийскими и минометными обстрелами оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Лобково, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Ольговка, Токаревка, Тягинка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Саблуковка, Республиканец, Николаевка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и 4 артиллерийских средства противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2023-го ожесточенные бои продолжаются у островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области. Там и Силы обороны Украины, и российские оккупанты провели групповые рейды на небольших лодках на части суши, окруженные водой, а также противоположные берега реки.

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