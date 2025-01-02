На фронте в бою погиб стрелок-снайпер батальона ДШВ с Киевщины. Фото

В боях за Украину погиб военный Дмитрий Щепин из Броваров Киевской области. Воин с позывным "Хитрун" был стрелком-снайпером в рядах Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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О потере сообщили его родные, а также депутат Киевского облсовета Олег Иваненко в Facebook. Они назвали дату прощания с Героем.

"На щите… Искренние соболезнования родным и близким… Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – написал депутат.

Младший сержант Дмитрий Константинович Щепин служил стрелком-снайпером десантно-штурмового батальона. Побратими звали его по позывному "Хитрун".

Погиб отважный воин 26 декабря 2024 года во время выполнения задания в зоне проведения боевых действий.

"Мой братик – настоящий Герой, и его отвага навсегда останется в памяти", – написала сестра защитника.

Прощание с Дмитрием Щепиным состоится 2 января на Майдане Свободы в его родном городе, захоронение – на Аллее славы.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в бою против врага погиб 39-летний воин Юрий Соповский с Киевщины. В мирной жизни он работал в IT-компании, перед службой начал обустраивать дом своей мечты, но так и не успел закончить.

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