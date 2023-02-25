На Херсонщине на мине подорвались два человека, которые обрабатывали поле: они погибли на месте

В Херсонской области двое мирных жителей подорвались на российской мине, когда обрабатывали свое поле. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

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Трагедия случилась недалеко от села Добрянка Высокопольской громады. Об этом 25 февраля сообщила в Telegram-канале Херсонская ОДА (ОВА).

"Спасатели неоднократно предупреждали местных фермеров, что полевые работы не следует начинать, пока территории полностью не обследуют наличие взрывчатки", – отметила пресс-служба.

По данным ОВА, травмы жертв были очень серьезными, люди погибли на месте взрыва.

Кроме того, в городе Херсон, рядом с речным портом, на растяжку попал 63-летний мужчина. Это произошло на территории его дачи. Украинец выжил и находится в больнице.

Представители областной военной администрации подчеркнули: в теплые дни многим жителям Херсонщины хотелось бы посетить дачи, земельные участки, прогуляться за пределами жилых массивов, побережьями водоемов или в лесополосах, однако эти места могут быть смертельно опасными!

"Не передвигайтесь по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники! Не стоит пренебрегать простыми правилами безопасности! Берегите себя!" – обратились чиновники к жителям деоккупированных населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киевской области с начала деоккупации правоохранители зафиксировали 25 случаев подрыва граждан на минах (по состоянию на начало февраля-2023). Кроме того, в результате детонирования вражеских боеприпасов было повреждено 25 единиц техники.

– Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой отмечено потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами.

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