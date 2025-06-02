На Херсонщине оккупанты обязали "бюджетников" донатить на нужды армии РФ – ЦНС

Российские захватчики заставляют "бюджетников" на оккупированных триториях Херсонщины донатить средства на нужды армии страны-агрессора РФ. Кремлевская пропаганда подает такие поборы как "добровольную инициативу".

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Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Центр национального сопротивления. Как отмечается, россияне ввели обязательные "сборы" для работников оккупационных структур на захваченных врагом территориях.

"На временно оккупированных территориях враг ввел поборы для коллаборантов из фейковых госструктур", – говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что фактически оккупанты обязали "бюджетников" донатить средства на нужды армии России в ее захватнической войне против Украины.

В частности, на оккупированной части Херсонщины каждая оккупационная "структура" взяла "шефство" над определенными военными подразделениями ВС РФ на фронте.

А пропаганда Кремля, как обычно, подает поборы как "добровольную инициативу", чтобы создать иллюзию поддержки оккупации среди местных жителей.

В ЦНС призвали не молчать и сообщать всю информацию об оккупантах и предателях через анонимный чат-бот и присоединяться к движению сопротивления, чтобы вместе приближать освобождение территорий Украины от захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, жители временно оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей могут получить лишь минимальную медицинскую помощь из-за критического дефицита врачей, что признает и сама оккупационная власть. Однако усилия по привлечению медиков, в том числе и из РФ, не помогают оккупантам решить проблему.

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