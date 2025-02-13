На Херсонщине пятеро детей провалились под тонкий лед: спасти удалось только двоих из них. Фото и видео

В Херсонской области пятеро детей провалились под лед на водоеме, удалось спасти только двоих. Еще троих несовершеннолетних ищут спасатели.

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О несчастном случае информировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Также было опубликовано с места происшествия.

"Страшная трагедия в Херсонской области: пять детей провалились под тонкий лед", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, двоих детей удалось спасти.

Чрезвычайники и водолазы продолжают поиски еще троих.

"Будьте осторожны! Лед на водоемах сейчас крайне опасен. Не выходите на лед сами и не разрешайте это детям: расскажите им об угрозе!" – призывали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 февраля в селе Жуковка в Киевской области мужчина на местном водоеме провалился под лед и утонул. Чтобы извлечь тело погибшего из воды, вызвали водолазов ГСЧС.

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