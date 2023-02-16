На Херсонщине во время обстрелов оккупантов погибли три человека, еще семеро получили ранения

Враг круглосуточно обстреливает Херсонскую область, из-за чего с каждым днем в области увеличивается количество жертв среди мирного населения. В четверг, 16 февраля, оккупанты в очередной раз обстреляли регион и убили еще троих человек.

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Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram. По его данным, кроме убитых в результате террористических действий оккупантов еще семь жителей Херсонщины получили ранения.

"Трудный день для Херсонщины. В результате вражеских обстрелов сегодня три человека погибли, еще семеро получили ранения", – написал Соболевский.

Он также рассказал, что в течение суток оккупанты обстреляли Херсон, Антоновку, Токаревку и Змиевку.

"С каждым днем в Херсонской области увеличивается количество жертв среди мирного населения, увеличивается количество шрамов на нашей земле. И с каждым днем увеличивается наша ненависть к русскому миру и решимость выгнать орков с нашей земли", – написал Юрий Соболевский.

По данным областной прокуратуры, 16 февраля вражеский снаряд попал в жилой дом в Бериславском районе и убил супругов. А в центре Херсона после обстрела погибла пожилая женщина.

По фактам нарушения законов войны, соединенных с умышленным убийством, открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники рано утром 16 февраля в очередной раз обстреляли дома жителей деоккупированной части Херсонской области. Жертвами агрессии стали двое гражданских – муж и жена.

В воскресенье, 12 февраля, войска РФ атаковали Херсонскую общину 20 раз.

Утром 13 февраля российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. В результате артиллерийского удара погиб мужчина.

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