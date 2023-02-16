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На Херсонщине во время обстрелов оккупантов погибли три человека, еще семеро получили ранения

Надежда Данищук
War
2 минуты
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На Херсонщине во время обстрелов оккупантов погибли три человека, еще семеро получили ранения

Враг круглосуточно обстреливает Херсонскую область, из-за чего с каждым днем в области увеличивается количество жертв среди мирного населения. В четверг, 16 февраля, оккупанты в очередной раз обстреляли регион и убили еще троих человек.

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Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram. По его данным, кроме убитых в результате террористических действий оккупантов еще семь жителей Херсонщины получили ранения.

"Трудный день для Херсонщины. В результате вражеских обстрелов сегодня три человека погибли, еще семеро получили ранения", – написал Соболевский.

Он также рассказал, что в течение суток оккупанты обстреляли Херсон, Антоновку, Токаревку и Змиевку.

"С каждым днем в Херсонской области увеличивается количество жертв среди мирного населения, увеличивается количество шрамов на нашей земле. И с каждым днем увеличивается наша ненависть к русскому миру и решимость выгнать орков с нашей земли", – написал Юрий Соболевский.

По данным областной прокуратуры, 16 февраля вражеский снаряд попал в жилой дом в Бериславском районе и убил супругов. А в центре Херсона после обстрела погибла пожилая женщина.

По фактам нарушения законов войны, соединенных с умышленным убийством, открыто уголовное производство.

На Херсонщине во время обстрелов оккупантов погибли три человека, еще семеро получили ранения
На Херсонщине во время обстрелов оккупантов погибли три человека, еще семеро получили ранения

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники рано утром 16 февраля в очередной раз обстреляли дома жителей деоккупированной части Херсонской области. Жертвами агрессии стали двое гражданских – муж и жена.

В воскресенье, 12 февраля, войска РФ атаковали Херсонскую общину 20 раз.

Утром 13 февраля российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. В результате артиллерийского удара погиб мужчина.

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