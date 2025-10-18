На Херсонщине – волна дезертирства военных РФ: развернуты патрули, проводят тотальные проверки

На Херсонщине фиксируется стремительное увеличение количества дезертиров. Оккупанты бегут с позиций из-за жестокого обращения со стороны командиров и самоубийственных штурмов.

Российское командование начало на беглецов "охоту": в районе Армянска развернуты усиленные блокпосты и патрули, военная полиция устраивает рейды в поисках дезертиров. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

По данным "Атеш", на Херсонщине российское командование столкнулось с проблемой увеличения количества дезертиров среди оккупантов.

"Наши агенты сообщают о массовом бегстве военнослужащих с Херсонского направления. Жестокое обращение командиров, бессмысленные штурмы и отсутствие ротации вынуждают солдат бросать позиции", – отмечено в сообщении.

На поимку беглецов российское командование бросает серьезные силы.

"Командование группировки войск "Днепр" развернуло в районе Армянска усиленные блокпосты и патрули. Военная полиция и патрули проводят тотальные проверки документов и обыски в поисках дезертиров", – заявили в "Атеш".

В движении также привели свидетельства местных жителей о том, что очень часто российские дезертиры после бегства с позиций захватывают жилые дома. Если же их обнаруживают – пускают в ход оружие.

"Атеш" обращается к военнослужащим ВС РФ: не ждите, пока вас поймают или отправят на верную смерть. Мы организуем ваш безопасный выход с гарантией сохранения жизни", – обратились к оккупантам в движении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" заявили, что оккупанты ускоряют строительство госпиталя в Крыму из-за огромных потерь на войне против Украины. Проект, начатый в октябре 2022 года и запланированный к сдаче в конце 2026-го, пытаются завершить значительно раньше.

Ускорение работ, по данным движения, связано прежде всего с потерями оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях.

