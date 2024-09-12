На Хмельнитчине в результате вражеской атаки произошел пожар: появились подробности

В ночь на 12 сентября оккупационная армия РФ атаковала Хмельницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Вследствие обстрела на территории региона возник пожар.

В общей сложности враг запустил по Хмельнитчине 10 БПЛА. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

В ОВА заявили, что во время воздушной тревоги в небе над Хмельницкой областью силами противовоздушной обороны было уничтожено 10 вражеских дронов типа Shahed.

Также сообщается, что на одном из складов хранения мебельной продукции вследствие атаки возник пожар. Над ликвидацией пожара работает подразделение ГСЧС.

Во время ночной атаки российские дроны заходили на Хмельницкую область с северного и восточного направления.

Напомним, ночью 12 сентября российская террористическая армия в очередной раз пыталась атаковать Киев. Враг запускал по украинской столице ударные дроны-камикадзе. Силами противовоздушной обороны все вражеские БПЛА были уничтожены на подступах к столице.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября российские оккупанты ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В населенном пункте прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела есть много разрушений, пострадали по меньшей мере 13 граждан.

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