На каких основаниях можно получить отсрочку от мобилизации: детальное объяснение

Из-за полномасштабной войны, которую не прекращает страна-агрессор РФ, в Украине действуют режимы военного положения и всеобщей мобилизации, предусматривающие призыв мужчин 18-60 лет в армию для защиты страны. Чтобы не попасть в базу розыска ТЦК, граждане обновляют военно-учетные данные.

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После прохождения ВВК избежать мобилизации можно только в случае наличия оформленной отсрочки. Кому действующее законодательство позволяет получить такое право, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто может получить отсрочку от мобилизации в 2025 году

Отсрочку предоставляют гражданам после подтверждения основания для ее предоставления. Она может оформляться через ТЦК, приложение Резерв+, райадминистрацией.

Вопрос мобилизации и основания для отсрочки от призыва по мобилизации регулирует закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, утвержденном постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года № 560, список оснований для отсрочки неоднократно менялся, и сейчас, в 2025 году, также продолжаются пересмотры, отмечает адвокатское объединение "Бачинський та партнери".

В соответствии со статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в настоящее время перечень категорий граждан, которые не могут быть призваны в рамках общей мобилизации, выглядит следующим образом:

– лица, забронированные за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями;

– лица с инвалидностью;

– временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья;

– лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

– лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

– лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

– лица, у которых на содержании есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью І или ІІ группы;

– лица, имеющие на содержании детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

– лица, которые содержат трех или более несовершеннолетних детей;

– лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;

– опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

– лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов – военный;

– работники военного управления;

– студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

– научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

– лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

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