На Киевщине в результате вражеской атаки возник пожар, повреждены линии электропередачи

Оккупационные войска России во время массированной воздушной атаки ночью 20 июня пытались поразить критическую инфраструктуру Киевщины. Попаданий не допущено, однако от падения обломков вражеских целей вспыхнул пожар, есть повреждения.

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К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Ночью враг атаковал нашу область ударными дронами. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют", – отметил он.

По его словам, обломки упали возле одного из населенных пунктов. В результате возник пожар травяного настила, который спасатели быстро ликвидировали.

Также обломками повредило линии электропередач и оборудование одного из предприятий.

"Все последствия атаки оперативно ликвидируются. Профильные службы продолжают свою работу", – добавил глава ОВА, поблагодарив силы ПВО за профессиональную работу.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня спасатели ликвидировали пожар на промышленном предприятии в Киеве, возникший в результате российского обстрела 12 июня. Бойцы ГСЧС работали более трех суток.

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