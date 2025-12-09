На Киевщине обнаружили обломки ракеты Х-101 с боевой частью

В поле возле села Исайки Богуславской общины на Киевщине нашли обломки российской крылатой ракеты Х-101, при этом боевая часть осталась неповрежденной. Опасный боеприпас обнаружили местные жители, после чего на место выехали взрывотехники ГСЧС. Специалисты изъяли взрывоопасный предмет и обезвредили его в установленном порядке, предотвратив возможные последствия.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, обнародовав фото и данные о проведенных работах. В ведомости призвали граждан немедленно звонить 101 в случае обнаружения подозрительных предметов и не приближаться к ним.

Происшествие произошло на открытой местности за пределами населенного пункта. Остатки ракеты Х-101, которой россия регулярно наносит удары по Украине, хранили боевую часть, которая представляла угрозу для местных жителей. после обследования территории саперы изъяли обломки и провели контрольное уничтожение опасного элемента.

В ГСЧС отметили, что такие находки – не единичны, особенно после массовых обстрелов, когда часть боеприпасов падает в полях или лесополосах и длительное время остается незамеченной. спасатели напоминают, что даже фрагменты ракет могут быть взрывоопасными.

Ракета Х-101 является одной из основных стратегических крылатых ракет РФ, которую оккупанты запускают с бомбардировщиков. Она способна преодолевать тысячи километров и несет мощную осколочно-фугасную боевую часть. Именно поэтому остатки таких боеприпасов представляют риск даже после падения. ГСЧС отмечает, что в большинстве случаев именно случайные очевидцы первыми находят опасные предметы в поле или в лесополосе, поэтому соблюдение правил безопасности является критически важным.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска регулярно используют ракеты Х-101 во время массовых атак по Украине. В ряде предыдущих случаев обломки этой модели падали в разных областях страны. Недавно спасатели уже находили подобные боеприпасы после ударов, в частности в Киевской области, где их также обезвреживали взрывотехники.

