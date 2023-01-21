На концерт Кобзона отправились 15 оккупантов: украинские морпехи показали видео стрелкового боя

Вооруженные силы Украины наносят огромные потери армии страны-агрессора России. Недавно на концерт Кобзона отправились еще 15 оккупантов.

Видео дня

Захватчиков ликвидировали украинские морпехи. Кадры стрелкового боя опубликованы в Facebook (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Именно так выглядит классическое "отрицательное" наступление "второй армии мира", – подписан ролик.

На кадрах представлена работа 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Фрагмент стрелкового боя морских пехотинцев был запечатлен в Донецкой области.

"Штурмовая группа противника пыталась захватить позиции 501 отдельного батальона морской пехоты. Три отважных морпеха остановили наступление и уничтожили живую силу врага", – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как морпехи ликвидировали шестерых оккупантов. Однако в общей сложности на концерт Кобзона за один бой наши отважные военные втроем отправили по меньшей мере 15 российских "освобадителей".

"Слава морской пехоте Украины! Смерть оккупантам!" – заявили защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения в Украину почти полные одиннадцать месяцев назад войска России потеряли в войне уже 119 300 солдат и офицеров. Только накануне наши воины "отминусовали" в боях около 770 оккупантов.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее украинские пограничники показали видео уничтожения группы пехоты оккупантов под Соледаром. По врагу отработали боевыми дронами и артиллерией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!