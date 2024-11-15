На Курщине спецназовцы провели успешную операцию: вывели из оцепления 16 побратимов. Видео

На территории Курской области Силы спецопераций ВСУ провели успешную операцию по спасению побратимов из Сил обороны. Из вражеского окружения операторы 73 морского центра СПП им. кошевого атамана Антина Головатого спасли 16 защитников Украины.

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Об этом рассказали в Командовании ССО. Как отмечается, спасены военнослужащие из трех разных подразделений Сил обороны.

"В два часа ночи операторы ССО получили боевую задачу вывести из окружения группу военнослужащих из дружественных подразделений. В течение двух часов операторы спланировали задачу и выдвинулись на двух бронированных Humvee на спасение побратимов. Мы залетели туда на Humvee, погрузили состав дружеских сил и отправились обратно", – рассказал оператор 73 центра ССО "Брюс".

Эвакуационная группа вырывалась из-под шквального огня: враг атаковал танком, пулеметами и FPV-дронами. Однако военнослужащие Сил обороны были успешно эвакуированы, за что поблагодарили операторов ССО.

Humvee – американское высокомобильное многоцелевое военное колесное транспортное средство. ВСУ используют "Хамви" с 2015 года – первые такие машины в составе другого вооружения попали в Украину именно тогда.

В августе 2022 года США передали Украине Humvee с установленными противотанковыми комплексами BGM-71 TOW. Эти машины участвовали в Херсонском контрнаступлении в ноябре того же года.

Как сообщал OBOZ.UA, рассказу об этой операции ССО предшествовала информация о предателе в рядах Сил специальных операций. В частности, Командование ССО подтвердило факт задержания "крота", передавшего врагу планы спецопераций в тылу врага.

"Командованию ССпО было известно о следственных действиях по данному военнослужащему и всесторонне способствовало их проведению. Пока операторы ССпО выполняют боевые задачи в тылу врага на временно оккупированных территориях, к сожалению, встречаются те, кто пытается препятствовать изнутри", – уточнили в ССО.

Также СБУ задержали "крота" ГРУ России на Волыни. Предателем оказался 30-летний военный ТЦК, собиравший информацию о местах базирования подразделений ВСУ, СБУ и Нацполиции.