Видео дня
Блог | На курское и покровское направление нужна помощь: прошу поддержать наших защитников
На фронте продолжаются тяжелые бои! Очень много потерь и тяжелораненых.
На курское и покровское направления очень нужны, это очень срочно:
Шесть раций Моторолла – 171 тыс. грн
Планшеты –14 тыс. и старлинки – 36 тыс. грн.
Я вас очень прошу помочь!!
С понедельника выкупила -150 тыс. грн. Старлинк – 39 тыс грн, Пнб – 26300 грн.
Очень много заказов с фронта
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылки на Банке https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки 5375 4112 0025 4253
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...