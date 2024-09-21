На фронте продолжаются тяжелые бои! Очень много потерь и тяжелораненых.

Видео дня

На курское и покровское направления очень нужны, это очень срочно:

Шесть раций Моторолла – 171 тыс. грн

Планшеты –14 тыс. и старлинки – 36 тыс. грн.

Я вас очень прошу помочь!!

С понедельника выкупила -150 тыс. грн. Старлинк – 39 тыс грн, Пнб – 26300 грн.

Очень много заказов с фронта

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылки на Банке https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки 5375 4112 0025 4253