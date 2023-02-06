На Луганщине ''Гиацинт'' оккупантов наехал на их же мину: последствия показали на фото

Российские оккупанты, вторгшиеся на украинскую землю почти год назад, несут потери благодаря собственной опрометчивости. К примеру, на востоке самоходной пушкой "Гиацинт-С" они наехали на свою же мину.

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Об этом сообщает Telegrm-канал "Досье Шпиона". Там опубликовали и фото повреждений, которые получила вражеская техника (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах показана подбитая 152-мм российская пушка 2С5 "Гиацинт-С", на которой копается военный ВС РФ.

Отмечается, что российская военная техника пострадала даже вне зоны боевых действий.

Событие произошло в конце января 2023 года в семи километрах от города Сватово Луганской области.

Отметим, что по состоянию на 6 февраля потери живой силы ВС РФ в войне против Украины превысили 132 тысячи человек убитыми. В частности, 870 оккупантов было ликвидировано за последние сутки. Также с начала вторжения РФ украинские воины уничтожили тысячи единиц техники и вооружение захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины уничтожили две САУ оккупантов. Так, наши артиллеристы превратили на металолом "Гвоздики" войск РФ на восточном направлении фронта.

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