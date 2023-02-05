На Луганщине воины ВСУ уничтожили российскую военную технику: видео точного удара

Защитники Украины продемонстрировали меткий удар по силам врага в Луганской области. В результате наши воины ликвидировали вражеский танк и грузовик "второй армии мира".

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Об этом 5 февраля рассказали в Луганской областной военной администрации. Как отмечается, удар нанесли десантники Вооруженных сил Украины совместно с бойцами Национальной гвардии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады совместно с побратимами из НГУ удачно уничтожают оккупантов на Луганщине", – говорится в публикации.

Российский танк и грузовик превратились в металлолом, рассказали в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 3220 вражеских танка, 6405 бронемашин и 5091 единиц автомобильной техники и цистерн с ГСМ. Потери личного состава армии РФ достигли 131 тыс. 290 человек, около 700 из них были ликвидированы за минувшие сутки.