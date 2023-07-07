На Николаевщине и Одесщине слышны взрывы: ПВО сбивает 'Шахеды'

Российский оккупанты в ночь на 7 июля атаковали юг и центр Украины ударными дронами-камикадзе Shahed 136. Сообщалось о взрывах в Николаевской, Одесской и Киевской областях.

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В Воздушных силах ВСУ предупредили, что армия России запустила три волны ударных беспилотников из Приморско-Ахтарска. По данным мониторинговых каналов, в регионах активно работали силы ПВО.

Информацию о дронах на Николаевщине подтвердил глава ОВА Виталий Ким в Telegram.

"На Николаев летит минимум один мопед. Мимо города ушел на север. Плюс один со стороны Кинбурна на Очаков. Очаков, еще раз внимание!" – писал чиновник.

Мониторинговый канал monitor писал, что в Николаевской области силы ПВО сбивали дроны.

"Николаевщина — работа ПВО. Николаев — в укрытиях. Одессе и Николаеву стоит позаботиться о укрытиях", – говорилось в сообщении.

По данным канала "Новости Николаева", в районе Очакова было сбито как минимум шесть "шахедов". Также дроны "минусовали" в населенном пункте Новая Одесса.

Кроме того, по информации канала monitor, беспилотники уничтожались на Киевщине.

"Правобережье Киевщины – работает ПВО", – утверждали авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 июля оккупанты атаковали Львов: "Калибрами" попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий России семь человек погибли, еще 40 получили ранения.

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