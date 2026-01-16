На оккупированной Донетчине объявили призыв молодежи в армию РФ: как это происходит

Российские оккупанты объявили призыв молодежи в российскую армию. На временно оккупированной территории Донецкой области готовятся к новому призыву в 2026 году, соответствующий указ подписал главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Под действие документа подпадают мужчины 1996–2008 годов рождения, которых планируют привлекать к службе по российским правилам.

Решение о проведении призыва обнародовали в оккупационных органах власти, сообщает официальная страница Мариупольского городского совета. В указе прописаны сроки подготовки, механизмы работы призывных комиссий и роль силовых структур.

В тексте документа, в частности, говорится о формировании централизованной системы призыва на всей захваченной территории области.

Планы оккупационной администрации

Оккупационные власти создают призывные комиссии по всей территории Донетчины, формируют их персональный состав и определяют медицинские учреждения, где будущих призывников будут проверять на пригодность к службе. В Мариуполе, по информации из оккупационных источников, подготовительные мероприятия уже начались. Там уточняют списки, готовят помещения и определяют ответственных лиц.

В документе предусмотрено создание центральной призывной комиссии, а также десятков городских и районных. Местным так называемым администрациям приказали выполнять план призыва под личную ответственность руководителей. Но все это, по формулировке указа, должно происходить в сжатые сроки.

Механизм принуждения

Указ также содержит нормы по применению силовых структур. В случае неявки по повестке предусмотрена помощь правоохранительных органов в доставке граждан в призывные пункты. Отдельно прописан розыск лиц, которые избегают службы, с возможностью привлечения различных подразделений.

Самое важное в документе – централизованный контроль и жесткая вертикаль исполнения. Оккупационные власти фактически закладывают механизм массового принудительного привлечения молодежи к службе в армии РФ. Это касается как крупных городов, так и районов по всей захваченной территории области.

