На оккупированной Луганщине бушуют сильные пожары, огонь перекинулся на алюминиевый завод. Фото, видео

На оккупированной территории Луганской области вспыхнули мощные пожары. Возгорания возникли, в частности, в окрестностях поселков Степное и Лесное Антрацитовского района, в Довжанском и Лутугинском районах и в самом Луганске.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Жалуются, что неясно, откуда возникли пожары, но в регионе держится аномальная жара.

Между тем, в российском МЧС сообщили, что огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода, горит цех.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что на место выехала глава "правительства ЛНР" Светлана Подлипаева и представители минтруда. Они оценят ситуацию и выявят граждан, пострадавших в результате пожаров.

Отмечается, что, в частности, в Степном и Лесном тушение огня усложняется сильным ветром. В Лутугинском районе пожары подбираются к жилым домам, а в Луганске горит кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 сентября масштабные пожары вспыхнули в Белгородской области. Из-за ограничения видимости и сильного задымления временно перекрывали несколько дорог.

– 12 сентября пожар произошел на Омском заводе транспортного машиностроения "Омсктрансмаш" в России. Возгорание возникло на крыше одного из цехов, и, по предварительным данным, площадь пожара составляет около 50 кв. м.

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