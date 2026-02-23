На оккупированной территории Украины похищение людей поставили на поток: российские захватчики  "охотятся" даже на школьниц

В оккупации практически ежедневно пропадают местные жители. Причем не только мужчины призывного возраста, что стало уже обычным делом, но и пожилые люди, а также девочки-подростки. Причины в каждом отдельном случае разные, но факт остается фактом: это уже похоже на конвейер.

Бросают в машину и увозят

Российская оккупация сделала свое страшное дело. Несмотря на утверждения Кремля, что, мол, с началом работы на временно оккупированных территориях Украины правоохранительных структур страны-агрессора "будет наведен порядок", все оказалось с точностью до наоборот – там сейчас настоящая зона беззакония. Вернее, российские законы трактуются как угодно и как удобно. Оккупантам.

В так называемых новых регионах, которые оказались под контролем агрессора уже после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, ситуация только ухудшается. Например, по словам собеседников OBOZ.UA, все чаще пропадают девушки в Запорожской области.

Один яркий пример. В октябре 2025 года пропала 15-летняя жительница села Смирново. Девочку разыскивали вместе с 40-летним мужчиной, который, по заявлениям местных "правоохранителей", мог ее увезти. Найти ее удалось только спустя два месяца (!), причем уже в городе Новоазовск Донецкой области. Был найден и объявленный в розыск ее "спутник", однако впоследствии о том, где он и что с ним, был ли арестован – молчок.

По словам источников OBOZ.UA, все потому, что к похищению несовершеннолетней причастен военнослужащий российских оккупационных войск. А в этом случае дела за очень редким исключением просто заминаются.

Исчезновения девочек на оккупированной территории происходят постоянно. В большинстве случаев их возраст 15-17 лет.

"Когда у нас появились "кадыровцы", оккупанты из Дагестана и т.п., стало совсем опасно. Опасно для девочек. То, что это несовершеннолетние, никого не останавливало. Оккупанты могли просто затащить с улицы в машину и увезти. Кого-то отпускали через пару-тройку дней, кого-то превращали в постоянных "полевых жен". Родителям закрывали рты угрозами: мол, будете шуметь, дочь больше не увидите, закопаем – не найдете. Страшная ситуация", – рассказал нам житель Мелитопольского района.

Что касается так называемой полиции, то она старается особо не вмешиваться, если только возраст исчезнувшего ребенка не меньше 14 лет.

Кого в армию, кого – "на счетчик"

Похищения местных жителей как элемент давления тоже стали в порядке вещей на оккупированной территории. Увозят фермеров, тех, кто имеет какой-никакой бизнес. Не платишь за возможность зарабатывать деньги – готовься к неприятностям.

Чаще всего такое происходит все в той же Запорожской области, а также в Донецкой.

"Увозят, сначала убеждают "поделиться", когда разговоры не помогают, избивают. Сына моих знакомых из Бердянска держали "на подвале" неделю и в итоге добились своего. Против людей с автоматами аргументов нет", – говорит наш собеседник.

Настоящая "охота" развернулась и на оккупированной части Донетчины. Но там подавляющее количество похищенных мужчин в итоге оказываются в рядах армии оккупантов. По словам наших источников, речь в данном случае не о призыве, который, к слову, Россия объявила круглогодичным.

"Разыскивают так называемых СОЧей, якобы самовольно оставивших часть, место службы. Но тут интересная история. Среди них как те, кто добровольно воевал против Украины еще с 2014 года, так и те, кого принудительно мобилизовали в феврале 2022-го. Первые "демобилизовались" и жили обычной жизнью, но… остались в списках. Конечно, тогда никакой армии России официально тут не было, но сейчас уже да. И вот оказалось, что те предатели сейчас числятся в составе российских в/ч. Что оказалось для них полной неожиданностью", – говорит житель оккупированного Донецка.

Среди насильно мобилизованных накануне и во время полномасштабного вторжения сейчас в регионе немало тех, кому удалось не замарать руки кровью.

"В той неразберихе удавалось сбежать, я лично знаю несколько примеров. Парни смогли это сделать уже после так называемого обучения. Сначала прятались у родственников и друзей, но когда поняли, что их не ищут – расслабились. Однако спустя время все резко изменилось", – рассказал наш собеседник в оккупации.

По региону стали курсировать группы, которые и занялись розыском таких людей.

Алгоритм был отработан: сначала приезжали по месту регистрации, разговаривали с родственниками, затем расширяли территорию поиска. Начинали "отрабатывать" и друзей. Давили на них и угрожали. Сейчас дошло уже до того, что вооруженные люди стали врываться в дома, выламывая двери.

Если удавалось найти "беглеца" – просто увозили в неизвестном направлении. Как произошло в случае с многодетным отцом из г. Шахтерск Александром Куропятниковым.

В лучшем случае родственникам удавалось узнать о судьбе похищенных через месяц, а то и два.

После Нового года рейды "силовиков" усилились и на улицах. Только за последнюю неделю так называемая военная полиция провела несколько в Донецке, а также в других населенных пунктах оккупированной части региона.

Местные жители рассказывают, что гражданских останавливают и пробивают по базе, фотографируют все страницы документов и переписывают контакты родственников из телефонной книги.

Сколько всего жителей оккупированной территории сегодня находится в розыске как "СОЧ" (и, соответственно, кому грозит похищение) – точно неизвестно. Но судя по слитой в сеть информации, только в 2024 году в базе по Южному военному округу (ЮВО) их было почти 30 тысяч. Большинство из них ранее числились за 1 АК и 2 АК (армейскими корпусами) "ДНР" и "ЛНР".

Никаких контрактов на службу в армии России они не подписывали, но сейчас их разыскивают как "отказников". Причем у некоторых даже нет гражданства РФ.

Как видим, на оккупированной территории сейчас происходит самый настоящий разгул российских силовых структур, для которых закон не имеет абсолютно никакого значения, а потому похищения будут продолжаться. В том числе и по причине причастности к "работе на Украину" (подробнее об этом расскажем уже в следующей публикации).

Единственная гарантированная возможность не стать жертвой оккупантов – выехать.